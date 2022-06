Tiroteo en Estados Unidos: 2 muertos y cuatro heridos en un club nocturno de Indiana

Estados Unidos.- La policía de Gary, Indiana, actualmente se encuentra buscando al o a los sospechosos de un tiroteo sucedido en un club nocturno.

El tiroteo ocurrió en la madrugada del domingo y dejó dos muertos y cuatro heridos, uno de ellos en estado crítico.



Los disparos se informaron alrededor de las 2 am en un club nocturno en Gary, Indiana. La policía que respondió encontró a dos personas inconscientes, un hombre de 34 años cerca de la entrada del club nocturno y una mujer de 26 años. Ambos fueron declarados muertos en un hospital local.



No obstante, no se dio a conocer información sobre las víctimas o el motivo, informó The Associated Press. Varias agencias respondieron que no se había dado información porque el club estaba lleno de personas que tuvieron que ser evacuadas.

Los tiroteos masivos en Estados Unidos





Fue uno de al menos media docena de tiroteos masivos en todo el país desde el viernes por la noche, informó ABC News , y el cuarto fin de semana consecutivo en el que la policía ha respondido a múltiples incidentes con cuatro o más personas con heridas de bala.



Además de Gary, el fin de semana hubo tiroteos con víctimas en masa en Nueva Orleans, Detroit, Louisville, Kentucky; Decatur, Georgia; Antioch, Tennessee y Chicago, este último por tercer fin de semana consecutivo, dijo ABC News.

Ha habido más de 63 tiroteos masivos en los EU, dos por día en promedio, desde que un hombre armado con motivos raciales desató el terror en un supermercado de Buffalo, Nueva York, el 14 de mayo, según ABC News.