Tirador de iglesia en EU inicia huelga de hambre en corredor de la muerte

WASHINGTON.- El asesino en masa supremacista blanco Dylann Roof organizó una huelga de hambre este mes mientras estaba en el corredor de la muerte federal, alegando en cartas a The Associated Press que ha sido "atacado por el personal", "acosado verbalmente y abusado sin causa" y "tratado desproporcionadamente duro ".

Roof, de 25 años, que mató a nueve miembros negros de la iglesia durante un estudio bíblico en Charleston, Carolina del Sur, en 2015, le dijo a AP en una carta fechada el 13 de febrero que el personal de la prisión federal en Terre Haute, Indiana, se siente justificado en su conducta "ya que el público en general me odia".

Una persona familiarizada con el asunto dijo que Roof había estado en huelga de hambre pero que ya no estaba en una, a partir de esta semana. La persona no pudo proporcionar de inmediato detalles específicos sobre la duración de la huelga de hambre o si el personal médico necesitaba intervenir. La persona no estaba autorizada a discutir el asunto públicamente y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Roof escribió en su carta a la AP que inició una huelga de hambre para protestar por el trato que recibió de un funcionario de audiencias disciplinarias de la Oficina de Prisiones por las quejas anteriores de que se le había denegado el acceso a la biblioteca legal y el acceso a una máquina copiadora para archivar legalmente documentos.

La carta de Roof del 13 de febrero indicaba que ya había pasado "varios días" en huelga de hambre, y escribió en una carta de seguimiento que la protesta terminó un día después después de que los oficiales de correccionales intentaron tomar su sangre e insertarle una vía intravenosa en el brazo. , haciendo que se desmaye brevemente.

Me siento seguro de que podría haber pasado mucho, mucho más tiempo sin comida", escribió Roof en la carta de seguimiento del 16 de febrero. "Simplemente no vale la pena ser asesinado".

Las acusaciones no pudieron ser verificadas de inmediato y una portavoz de la Oficina de Prisiones dijo que la agencia no tenía comentarios sobre las acusaciones de Roof, citando preocupaciones de privacidad.

Los abogados de Roof dijeron en un comunicado que estaban "trabajando con BOP para resolver los problemas abordados en las cartas".

Los abogados de Roof presentaron una apelación a sus condenas federales y sentencia de muerte el mes pasado, argumentando que estaba mentalmente enfermo cuando se representó a sí mismo en su juicio capital.

En un informe legal de 321 páginas, los abogados de Roof pidieron a un tribunal federal de apelaciones en Richmond, Virginia, que revisara 20 asuntos, incluidos los errores que, según dicen, fueron cometidos por el juez y los fiscales que "mancharon" su sentencia. Uno de sus principales argumentos es que el juez federal de distrito Richard Gergel no debería haber permitido que Roof se representara a sí mismo durante la fase de penalización de su juicio porque era un desertor de noveno grado de 22 años "que creía que su sentencia no importaba porque los nacionalistas blancos lo liberarían de prisión después de una inminente guerra racial ".

Roof es la primera persona en ser ejecutada por un delito de odio federal. El Procurador General William Barr anunció en julio que el gobierno reanudaría las ejecuciones y programó cinco ejecuciones, aunque Roof no está incluido entre ese grupo, poniendo fin a una moratoria informal sobre la pena capital federal a medida que el problema se retiraba del dominio público. La Corte Suprema detuvo temporalmente las ejecuciones después de que algunos de los reclusos elegidos cuestionaron los nuevos procedimientos de ejecución en la corte.