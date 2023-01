Tiktoker Marilyn Martínez es asesinada por su esposo frente a sus hijos; "vi su hueso y pensé en matarme", confiesa

LIMA, Perú.- Marilyn Martínez Gonzales, una mujer peruana de 29 años, fue brutalmente asesinada el 16 de enero por su esposo Alexander Israel Pinedo Barrón. La mujer solía compartir en TikTok su relación con su esposo y su vida personal, en múltiples ocasiones se le veía feliz y con una aparente sana relación con Alexander y su hijo de 8 años.

Según los familiares de Marilyn, el feminicida solía abusarla físicamente de manera constante, era celoso y controlador. El trágico homicidio ocurrió ante los ojos de su hijo.

El 16 de enero a las 2:00 se registró el caso de feminicidio en el distrito de San Borja, en la provincia de Lima, en Perú. La víctima, una mujer de tan solo 29 años que soñaba con ser entrenadora personal y compartir su vida en redes sociales.

Marilyn fue brutalmente asesinada por su esposo Alexander Pinedo con un cuchillo de cocina. Según informes de la policía, el hombre la habría apuñalado 30 veces en una de las habitaciones de la casa donde vivían juntos con su hijo, quien presenció el trágico suceso.

La mujer llevaba una relación de más de 12 años, durante la cual tuvieron un hijo.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos luego de recibir una alerta por parte de los vecinos, quienes reportaron escuchar fuertes gritos de auxilio. Al ingresar a la casa encontraron al menor de edad en el pasillo, quien había sobrevivido al homicida; más adelante encontraron el cuerpo sin vida de Marilyn y a Alexander.

El homicida confesó el delito, e incluso relató detalles del crimen. Luego de matar a su esposa, intentó quitarle la vida a su hijo, quien logró escapar hasta que las autoridades llegaran al lugar. Alexander Pinedo trató de suicidarse luego de cometer el atroz hecho.

Cuando la maté vi su hueso, vi toda la sangre que salía y entonces dije ‘acá me toca a mí’, pero soy tan cobarde que no me pude suicidar”, confesó.