Tiene 12 años de edad y es portadora prolongada de Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Maggie Flannery, es una alumna de sexto grado de primaria en Manhattan, de 12 años de edad quien es portadora prolongada de Covid-19

A principios de marzo ella y sus padres presentaron síntomas de coronavirus, pero pasadas tres semanas ellos se recuperaron y aunque Maggie parecía mejorar, fue sólo brevemente hasta registrar de nuevo una recaída.

“Sentía que tenía un elefante sentado en mi pecho. Me costaba trabajo respirar profundamente; tenía náuseas todo el tiempo; estaba inapetente; me mareaba mucho cuando me ponía de pie o incluso cuando estaba recostada”, relató la menor.

Según la publicación de The New York Times, los especialistas creyeron al principio que los síntomas de Maggie podían ser sicológicos, pues dio negativo a la prueba de Covid-19.

La madre de la menor relató que en ese momento no se sabía nada sobre el “Covid prolongado”, por lo que creían que era ansiedad, aunque ella sabía que había algo más.

Después la pediatra de la menor confirmó el diagnóstico de Covid-19 basada en la historia clínica de la pequeña y debido a que los padres dieron positivo a la prueba de anticuerpos contra coronavirus.

Cada vez se ha hecho más evidente que muchos pacientes con síntomas tanto graves como leves, no se recuperan por completo y se les ha llamado “portadores de larga duración”.

Estas personas, según el texto de The New York Times, presentan durante semanas o meses posteriores a la exposición síntomas como agotamiento, mareos, dificultad para respirar y deficiencias cognitivas.

Generalmente los niños corren un riesgo significativo menor que las personas mayores, a sufrir complicaciones graves, e incluso de muerte, por Covid-19.

Los médicos reconocen que una cantidad reducida de niños han sufrido un raro síndrome inflamatorio poco después de la infección, pero hay poca información sobre cuántas personas que se contagian, tienen molestias prolongadas.