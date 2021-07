Texas agrega 59 muertes más a la ola fría de febrero que provocó la crisis eléctrica

Imagen del 15 de febrero de 2021 de la rampa de acceso a una autopista cerrada debido al hielo y a la nieve, en Houston, Texas, Estados Unidos. Hasta 2,5 millones de clientes se quedaron sin electricidad la mañana del lunes en el estado estadounidense de Texas debido a que la capacidad de generación del estado fue afectada por una tormenta invernal provocada por una "explosión ártica". | Copyright [c] 2014 Xinhua News Agency All Right Reserved, xh