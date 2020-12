Terremoto de 6.2 destroza ciudades de Croacia

CROACIA.- Un terremoto de magnitud 6.2 en la escala de Richter ha causado daños materiales en Croacia, especialmente en la localidad de Petrinja, además de Zagreb.

El fenómeno ocurrió este martes a las 12:19 horas y según el Instituto Sismológico de Croacia, ha tenido lugar en la localidad de Petrinja y se ha sentido también en el país vecino, Eslovenia, cuyo gobierno ha tomado la decisión de cerrar su central nuclear.

El sismo ha causado un número indeterminado de muertos, entre ellos una niña, y heridos.

Primeras imágenes que provienten del terremoto M6.4 en el condado de Sisak-Moslavina, confirman daños en la ciudad de Petrinja a 2 kilómetros del epicentro.





“Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos" dijo una alcalde de esa localidad.

Momento exacto del sismo 6.4 Mw captado en una sesión en el parlamento Eslovenio vecino país quien también fue testigo de los eventos precursores de ayer. Reportan daños leves.

Según el portal 20 minutos, que "los servicios han empezado a rescatar a la gente de los escombros" y que el Ejército ha acudido a la zona para ayudar en las tareas”.

Así es la situación en Petrinja tras el impacto del terremoto Mw 6.4, unas de las localidades más golpeada por el movimiento.



La Cruz Roja croata comenzó la labor de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.





Tras el terremoto siguieron dos réplicas, ambas de más de 4 grados.

Un registro más cercano al epicentro fue captado en vivo durante un reportaje en la capital Zagreb a 50 kilómetros de distancia del terremoto 6.4 Mw.

El terremoto se sintió en todo el país y en gran parte de la región Balcánica y Centroeuropea.

El lunes, un sísmo de 5 grados sacudió la misma zona de Petrinja, sin causar víctimas ni grandes daños materiales.

Mag: 6.4 Mww Dic-29-2020 a las 11:19 UTC en SISAK-MOSLAVINA, CROACIA a 10 kilómetros de profundidad



Falla local.

Mecanismo: Fallamiento horizontal (strike-slip)

Daños confirmados.





El Ministerio del Interior ha reclamado a través de su cuenta oficial en Twitter que "si pueden, salgan a la intemperie y se alejen de los edificios que están en peligro de derrumbarse".