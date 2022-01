"Tengan algo de piedad", pide mamá de soldado latino decapitado en EU y exige justicia

LOS ÁNGELES, California.- María Guadalupe Martínez, madre del soldado Enrique Román Martínez, que apareció decapitado en 2020, hizo este jueves un llamado a la comunidad para que la apoyen en la búsqueda de justicia por el asesinato del militar, que había salido a acampar con siete de sus compañeros cuando desapareció.

Les pido a todos que me apoyen para que tenga justicia mi hijo, que no quede en un archivo más porque no hubo evidencia y no se encontró nada”, dijo en medio de lágrimas la mujer en una conferencia de prensa en Los Ángeles.