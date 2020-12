¡Temió lo peor! Niño enferma de Covid-19 y sus órganos se hinchan

MONTPELIER, Idaho.- Kale Wuthrich observó a los médicos rodear a su hijo en la sala de emergencias, dándole líquidos a través de tubos intravenosos, realizando una serie de pruebas y tratando de estabilizarlo. Estaba envuelto por la confusión y el miedo que se habían ido acumulando desde que su hijo de 12 años se enfermó repentinamente semanas después de un leve ataque del coronavirus.

“En ese momento estuvo muy cerca de no hacerlo, y básicamente me dijeron que me sentara en la esquina y orara”, dijo Wuthrich. "Y eso es lo que hice".

Poco después del Día de Acción de Gracias, el niño de un valle aislado en Idaho se convirtió en uno de los cientos de niños en los EU, a los que se les ha diagnosticado una respuesta inmune extrema y rara al Covid-19 llamada síndrome inflamatorio multisistémico en niños. La fiebre de Cooper Wuthrich se disparó cuando sus articulaciones y órganos se inflamaron, incluido su corazón, poniendo su vida en riesgo, dijo su padre.

“Cooper lo tenía en cada órgano, en sus articulaciones; sus pies estaban hinchados del tamaño de los míos, sus pobres ojos estaban rojos, salidos de su cabeza y muy letárgicos, muy asustados ”, dijo Kale Wuthrich. "Cooper nunca, nunca se ha quejado del dolor, pero eso es todo lo que pudo hacer fue decirme lo mucho que le dolía".

Después de varios días en el hospital, Cooper está de regreso en casa. Pero el niño al que le encanta andar en trineo y esquiar pasó gran parte de los días siguientes en el sofá del salón de la parada de camiones de Montpelier, Idaho, que sus padres poseen en parte. Una caminata corta lo dejó con la nariz ensangrentada y todavía toma medicamentos que requieren inyecciones dos veces al día.

AP

Para los padres de Cooper, su enfermedad profundizó su compromiso de usar máscaras e instar a otros a hacerlo, aunque el rechazo puede ser intenso en el conservador Idaho. Cientos de personas han protestado por los requisitos de máscaras durante meses, incluso obligando a un funcionario de salud de Boise a correr a casa este mes por temor a su hijo cuando los manifestantes lanzaron un sonido de disparos fuera de su puerta principal.

La oposición a las restricciones es fuerte incluso cuando los pacientes con coronavirus llenan los hospitales de Idaho. El gobernador Brad Little advirtió que las víctimas de accidentes automovilísticos podrían necesitar tratamiento en las salas de conferencias del hospital si se agotan las camas. Ha alentado a la gente a usar máscaras, pero se encuentra entre una docena de gobernadores que no han emitido un mandato estatal.

Cooper contrajo el virus a fines de octubre, probablemente en la escuela, que está abierta para clases en persona sin el requisito de una máscara, dijo su madre, Dani Wuthrich.

"Él se había castigado, por lo que no se le había permitido ir a ningún lado excepto a la escuela", dijo. "No sabemos en ningún otro lugar donde podría haberlo obtenido además de la escuela".

Se recuperó en unos días y volvió a jugar baloncesto después de una cuarentena de dos semanas.

Pero a medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, Cooper llamó para volver a casa después de la práctica, algo inusual para un niño con energía sin fondo. Su fiebre subió por encima de los 103 grados y la medicina que le dieron sus padres no ayudó. Estaba vomitando; daba vueltas y vueltas por la noche.

A medida que pasaban los días y la fiebre de Cooper se negaba a bajar, sus padres lo llevaron rápidamente a un hospital local, donde los médicos le realizaron pruebas para tratar de averiguar qué estaba mal. Al no ver una mejoría y sospechar una apendicitis, lo subieron a una ambulancia para un viaje de tres horas por las montañas hasta el Hospital de Niños Primarios en Salt Lake City.

Cooper es uno de los aproximadamente 40 niños tratados por el síndrome inflamatorio en Primary Children's, dijo el Dr. Dongngan Truong, un cardiólogo pediatra que está ayudando con un estudio sobre la enfermedad.

"Afortunadamente, es una complicación poco común, pero es una complicación que puede enfermar bastante a los niños con bastante rapidez", dijo Truong. "Tenemos que tomarlo en serio, porque no conocemos los efectos a largo plazo en el cuerpo del niño, el corazón y los otros sistemas de órganos".

AP

Un informe de agosto de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontró que muchos niños con la afección tenían complicaciones graves, como inflamación del corazón y daño renal. En casi dos tercios de los casos, los niños fueron a las unidades de cuidados intensivos y la estadía promedio en la UCI fue de cinco días. Encontró que los niños hispanos y negros constituían las tres cuartas partes de los que tenían el síndrome.

Un total de 1,288 niños en todo el país habían sido diagnosticados con el síndrome hasta el 4 de diciembre y 23 habían muerto, según los CDC.

La raíz parece ser una disfunción del sistema inmunológico, que se acelera cuando se expone al virus, liberando sustancias químicas que pueden dañar los órganos. Los síntomas incluyen fiebre, dolor abdominal o de cuello, vómitos, diarrea, sarpullido, ojos inyectados en sangre y fatiga.

Puede ser difícil de identificar al principio porque algunos niños tienen síntomas de Covid-19 tan leves que los padres no sabían que tenían el virus hasta que aparece el síndrome inflamatorio, dijo Truong. No está claro por qué algunos niños contraen el síndrome y otros no, por lo que la única forma de prevenirlo es evitar que los niños contraigan el virus, con pasos como máscaras y distanciamiento social, dijo.

Intentan persuadir a cuidarse

De vuelta a casa en Idaho, los Wuthriche están tratando de persuadir a amigos y familiares para que tomen precauciones. Para un compañero de caza, Kale Wuthrich defendió el uso de una máscara comparándola con el camuflaje que se pone en la cara mientras vigila a los ciervos.

Requieren máscaras para los empleados en su parada de camiones y restaurante, Ranch Hand Trail Stop, donde se abrieron camino desde el lavado de platos y el servicio hasta los propietarios de partes.

Pero no siempre pueden conseguir que los clientes usen máscaras en el puesto de avanzada a lo largo de una carretera azotada por el viento bordeada de montañas, su techo puntiagudo y paredes de tablillas blancas destacan como refugio para los camioneros de larga distancia. Recientemente, muchas personas sin cubrirse el rostro pasaron junto a un maniquí de vaquero con una máscara estampada con la bandera estadounidense colocada en la entrada del restaurante.

"Realmente deseamos que instalen un mandato de máscaras aquí en nuestro condado", dijo Dani Wuthrich. Pero "no creo que eso suceda nunca".