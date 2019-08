Temen que "poderosos" maten al pedófilo Jeffrey Epstein

NUEVA YORK, EU.-El abogado de las tres demandantes de Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de pedofilia, afirmó que la vida de este correría peligro debido al temor que tendrían sus poderosos amigos de que se revelen secretos que los involucren, informó The Sun el 29 de julio.

De hecho, Epstein fue encontrado herido y “tirado en el suelo” y con “la cara azul” en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York, donde se encuentra recluido, el 23 de julio, según RadarOnline citado por USA Today Post.

Me pregunto si fue o no un verdadero intento de suicidio en el que el Sr. Epstein estuvo involucrado en la cárcel o si puede haber o no personas poderosas que simplemente no quieren que hable”, dijo el abogado Spencer Kuvin a Sun Online.