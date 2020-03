Te ofrecen hasta 96 mil pesos por dejarte infectar de coronavirus

LONDRES, Inglaterra.- ¿Cansado de estar sin dinero? El laboratorio británico Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre del grupo Hvivo tiene una prueba remunerada para todos aquellos voluntarios dispuestos a arriesgar su salud a cambio de 4 mil euros (96 mil pesos).

Para esto se requieren a 24 personas que permitan ser infectados con el Covid-19, cepa del nuevo coronavirus. La compañía ya abrió su registro en línea a través de su portal Flu camp en el que aseguran que todas sus pruebas están aceptadas éticamente y son supervisadas por médicos expertos en el área.

Por tales como The Mirror y The New York Post explican que los humanos que sean parte de las pruebas, recibirán una batería de pruebas antes de ser seleccionados, recibirán dos de las cepas más débiles del virus, 0C43 y 229E, lo que debería causar síntomas respiratorios leves. Luego recibirán vacunas nuevas o existentes.

Por su parte médicos, que usarán ropa protectora y ventiladores, analizarán las respuestas de los pacientes a la vacuna, y los resultados ayudarán a los investigadores a centrarse en los tratamientos más efectivos para acelerarlos.

Además de la desventaja real de estar enfermo, los participantes deben permanecer en cuarentena durante dos semanas, comer una dieta restringida y evitar el contacto humano y el ejercicio.

La compañía con sede en el este de Londres es solo una de las 20 empresas que se unen a la carrera mundial para encontrar una vacuna que pueda estar lista para el próximo invierno, informa el Times of London.

"Las compañías farmacéuticas pueden tener una muy buena idea dentro de unos meses después de comenzar un estudio de vacunas, ya sea que esté funcionando o no, utilizando una muestra tan pequeña de personas", dijo Andrew Catchpole, científico jefe de Hvivo.

Las pruebas comenzarán una vez que Hvivo obtenga el visto bueno de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido.

Con información de The Mirror y The New York Post.