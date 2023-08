Talibanes ordenan despedir a trabajadoras del gobierno que no usen velo en sus oficinas

AFGANISTÁN.- El gobierno de los Talibanes ordenó que todas las mujeres que trabajen en las oficinas de administración pública y no lleven puesto velo sean despedidas, además de que a las visitantes que tampoco lo porten, se les impida la entrada.

Tal medida se tomó durante una reunión entre representantes de distintos ministerios para la implementación de los decretos del liderazgo, dio a conocer el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, órgano gubernamental que se encarga de aplicar la ley islámica y el castigo.

Aquellas mujeres que trabajen en la Administraciones del Emirato y no lleven velo (hiyab) deben ser despedidas, de la misma manera las mujeres visitantes que no lleven velo no podrán visitar las oficinas”, indicó.