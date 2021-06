Taishan: qué se sabe del incidente en una planta nuclear en China que investiga Estados Unidos

Getty Images La planta nuclear de Taishan comenzó a construirse en 2009 y entró en operaciones en 2018.

Algo no está funcionando correctamente en la planta nuclear de Taishan, ubicada en la provincia de Cantón (China).

La compañía francesa EDF Energy, que es copropietaria de la central junto a China Guangdong Nuclear Power Group, informó que está trabajando para resolver "un problema de rendimiento", luego de que circularon informaciones sobre una posible fuga.

La empresa francesa confirmó que se habían acumulado gases en un componente de la planta y que habían sido liberados deliberadamente.

Un portavoz de la empresa dijo que esto se debía a un problema con las barras de combustible.

"No estamos ante el escenario de un accidente con una fusión del núcleo", dijo a la agencia de noticias AFP un portavoz de EDF que no quiso ser identificado. "No estamos hablando de contaminación, estamos hablando de emisiones controladas".

Las noticias sobre los problemas en la planta de Taishan se empezaron a conocer luego de que CNN informara que el gobierno de Estados Unidos estaba evaluando informes sobre una fuga en esa instalación.

De acuerdo con CNN, la empresa francesa Framatome, que es propiedad de EDF Energy y que diseñó el reactor, había buscado la ayuda de Estados Unidos en relación con una "amenaza radiológica inminente".

La compañía francesa señaló este lunes en un comunicado que "la planta está operando dentro de los parámetros de seguridad".

Por su parte, la empresa China Guangdong Nuclear Power Group negó que estuviera ocurriendo una fuga.

Entonces, ¿que está fallando?

EDF dijo que hubo una acumulación de gases nobles en parte del sistema de enfriamiento del reactor número uno de la planta.