Suspenden fiesta de 130 personas en discoteca de Ibiza por incumplir medidas ante Covid-19

IBIZA, España.- Una fiesta privada de más de cien invitados en la discoteca Amnesia, de la ciudad insular de Ibiza fue cancelada por la policía local de Sant Antoni y la Guardia Civil, la mañana de este domingo.

A nivel mundial, el club español es muy popular y tiene una capacidad de aproximadamente 5 mil personas. Sin embargo, en el archipiélago mediterráneo de Baleares los salones de eventos y las discotecas con aforo mayor a 300 asistentes continúan suspendidos por instrucción gubernamental, debido a la pandemia por Covid-19.

A las 07:00 horas residentes de Sant Antoni notificaron a la policía del festejo y del alto volumen de la música. Por lo que al arribar las autoridades al establecimiento encontraron 130 personas bailando, sin la sana distancia ni cubrebocas, indicaron fuentes de dichas dependencias.

Los oficiales desalojaron el club y presentaron una denuncia contra el dueño por no acatar el decreto de la nueva normalidad, específicamente la referida a la suspensión de locales de fiesta, clubes nocturnos y discotecas con capacidad de más de 300 asistentes. No obstante, el propietario argumentó que era un evento privado y no abierto al público en general.

La administración de Baleares autorizó lineamientos que indican que únicamente pueden operar salones y discotecas con aforos menores a 300 personas, siendo las 22:00 hora límite para la venta de bebidas en barra y cerrando a las 02:00a.m. Con excepción de los ubicados en las áreas de Playa de Palma en Mallorca, Magaluf y Western End de Sant Antoni en Ibiza.

Con información de El País