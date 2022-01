Suspenden a conductor de autobús en San Diego por no querer llevar a personas sin cubrebocas

SAN DIEGO, California.- Michael Rusell, conductor de autobús de First Transit, declaró que tras negarse a conducir la unidad cuando dos personas subieron sin cubrebocas, fue suspendido por tres días y sin goce de sueldo.

“Dijeron que no usaban máscaras y despotricaron durante bastante tiempo en el autobús”, comentó Michael Russell a ABC 10News.

El conductor indicó que les pidió a los pasajeros que se pusieran el cubrebocas y contactó a su supervisor, sin embargo, este suspendió a Rusell de su trabajo de forma temporal. Ante esto Rusell dijo que los conductores no pueden hacer que se cumpla con el mandato de usar cubrebocas.

Se negaron a ponerse la máscara, así que cuando llegué a la siguiente parada de autobús, me detuve y me negué a conducir, me sentía inseguro porque tenía otros pasajeros a bordo, incluido yo mismo, estábamos en riesgo”. Dijo Russell.