Supremo de Puerto Rico: Inconstitucional juramentación de Pierluisi

SAN JUAN, Puerto Rico.-El Tribunal Supremo de Puerto Rico anunció este miércoles que la enmienda de una ley que permitió la juramentación el pasado viernes de Pedro Pierluisi como gobernador de la isla es inconstitucional, por lo que hoy mismo deberá dejar el cargo.



La decisión de hoy del Tribunal Supremo fue adoptada por unanimidad por los nueves jueces de la corte y su aplicación será efectiva a partir de las 17:00 hora local (21:00 GMT), por lo que Pierluisi dejará de ser gobernador a partir de ese momento.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



El dictamen emitido hoy por el alto tribunal, en respuesta a una demanda interpuesta por el Senado, señala que la Ley 7 de 1952, enmendada en 2005, en la que se basó la juramentación de Pierluisi, el pasado viernes, es inconstitucional.



Pierluisi, quien estaba la semana pasada en proceso de ser confirmado como secretario de Estado, asumió el viernes como gobernador de Puerto Rico después de que Ricardo Rosselló, quien renunció al cargo tras un escándalo por su participación en un polémico chat, anunciara que era su sustituto.



Una hora antes, la Cámara de Representantes de Puerto Rico había aprobado la designación de Pierluisi como secretario de Estado, quien es por mandato constitucional quien debe asumir como gobernador en caso de vacío de poder, pero restaba el aval del Senado.

La designación de Pierluisi como gobernador y su juramentación posterior ha levantado una polvareda política y judicial en isla debido a las interpretaciones diferentes de la Constitución y la ley que se haga.La Secretaria de Justicia, quien sigue en la línea de sucesión, la ostenta Wanda Vázquez, quien en varias ocasiones, tras la renuncia de Rosselló, dejó claro que no tenía interés en asumir el cargo.Hoy el diario El Nuevo Día, uno de los principales de la isla, indicó que Vázquez tiene previsto renunciar a ser gobernadora y proponer como secretaria de Estado a la representante de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jennifer González, que, en caso de ser refrendada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sería la nueva gobernadora.

La Constitución es el mandato del Pueblo de Puerto Rico. Por eso, cuando el Tribunal Supremo mantiene la fiel observancia de la Constitución, gana el Pueblo de Puerto Rico", dijo González en un comunicado tras conocer el fallo.



La decisión de hoy del alto tribunal es fruto de una demanda interpuesta por el presidente del Senado, Thomas Rivera, quien consideraba que al no tener Pierluisi el respaldo de ambas cámaras, solo de la Cámara de Representantes, no podía jurar el cargo.



Rosselló formalizó su dimisión el pasado viernes tras el escándalo generado por su participación, junto a varios asesores, en un chat privado en el que se insultaban a numerosos colectivos y que provocó una ola de manifestaciones



"Con absoluta legitimidad, buscaremos verdadera paz y estabilidad. Ahora es cuando verdaderamente terminó y saldrá del Gobierno ese grupo detestable del chat que mentía, se burlaba, maquinaba, conspiraba, violaba la ley y traicionaba a Puerto Rico. Estaban disfrazados para intentar quedarse pero por fin se van y pondremos orden y dirección", dijo hoy en un comunicado Rivera tras conocer la sentencia.



"¡A todos los peritos, expertos, politólogos, constitucionalistas analistas, disociadores, politiqueros y oportunistas que me acusaban y me señalaron, analicen ahora y aprendan!", recalcó.



El presidente del principal partido de la oposición, el Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, dijo que en otro comunicado que el tribunal "ha validado la democracia y la representatividad que garantiza la Asamblea Legislativa. Una decisión contundente que envía un mensaje claro ante un intento de usurpar el poder".