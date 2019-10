Sufre quemaduras al explotarle teléfono en pantalón

VALLADOLID, España.- Raúl García se encontraba cortando el césped junto a su hijo cuando comenzó a sentir que su muslo le ardía.

“He empezado a notar un calor enorme en el muslo, como que me ardía, y ya no me ha dado tiempo a mucho más” narró el hombre de Valladolid, España.

Cuando se dio cuenta que era su teléfono celular el cual emanaba calor, intentó sacarlo de su pantalón, y fue ahí cuando se quemó la mano, además del muslo derecho.

De inmediato fue atendido en el Hospital Río Hortega, donde los doctores señalaron que nunca habían visto un caso parecido.

El informe clínico indica que Raúl sufrió de “lesiones eritematosas y ampollas en todos los dedos de la mano derecha” además de quemaduras de primer grado y otras de menor gravedad.

Raúl, quien se dedica a la construcción, piensa contratar a un abogado para reclamar por los daños provocados por el celular Hammer modelo Energy, el cual compró porque se anunciaba como un teléfono “todo terreno”.

“Decían que si se te cae el móvil no sufre golpes, que es antihumedad, que la pantalla no se raya. Pensé que era la mejor opción para alguien que tiene mi trabajo, ya que el móvil se te puede caer en cualquier momento. Y mira”, lamentó.

