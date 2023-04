Stormy Daniels dice que Trump no debe ir cárcel por sus crímenes y quiere testificar

WASHINGTON, D.C.- Stormy Daniels, actriz de cine para adulto, se manifestó sobre el expresidente Donald Trump y la posibilidad de que sus crímenes la lleven a la cárcel.

Stormy Daniels dijo que "absolutamente" quiere testificar en el juicio contra. Mencionó que "no creo que los crímenes de Donald Trump contra mí sean dignos de encarcelamiento"; sin embargo, por "las otras cosas que ha hecho, si lo encuentran culpable, absolutamente".

Daniels dio una entrevista Piers Morgan, de Fox Nation, que se transmitirá el jueves. "No tengo nada que ocultar. Soy la única que ha estado diciendo la verdad", dijo. Trump ha negado cualquier romance con la exactriz.

Ella sugiere que no ser llamada a testificar en un eventual juicio podría arruinar la validez de toda su historia.

Siento que si no lo hacen, pinta la imagen de que saben algo sobre mí que me hace poco confiable o no confiable”, le dijo a Morgan.

Hacer que me llamen y me pongan en el estrado legitima mi historia y quién soy, y si no lo hacen, casi parece que me están escondiendo”.