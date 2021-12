Spider-Man: No Way Home ¿Cómo evitar spoilers de la película en redes sociales?

ESTADO DE MÉXICO.-Mañana es el estreno de Spider-Man: No Way Home, y si eres de los que no consiguió boleto, no te preocupes, la película estará en cartelera por un tiempo esperándote. Sin embargo, los que no esperan son los spoilers, pero te ayudaremos a evitarlos lo más posible.

Sin duda alguna, las redes sociales son uno de los enemigos principales donde puedes ser atacado con spoilers. Pero por más que lo deseemos en ocasiones se vuelve imposible no usarlas, incluso son indispensables en varios trabajos. El equipo tras el canal de LevelUp, nos ofrece una lista con las diferentes redes sociales, y las maneras de bloquear los spoilers.

Evita los spoilers de twitter

Primeramente es necesario ingresar en nuestra cuenta e ir al apartado de Configuración y Privacidad. En esta pestaña, daremos clic en seguridad y privacidad, después buscaremos el subapartado de silenciar y bloquear, una vez dentro elige la opción Palabras Silenciadas. Lo único que debes hacer es escribir las palabras que podrían relacionarse con la película, como: “Spider-Man”, “Spider-Verse”,“No Way Home”, “Tobey Maguire”“Tom Holland”, “No Way Home”, “Multiverso”, etcétera.

Evita los spoilers de Facebook

Tristemente, el único método de facebook con el que contamos no es tan efectivo como el de twitter. La única manera recomendada es utilizar la opción de esta red social que te permite ocultar por 30 días las publicaciones de una página, grupo o persona.

Tendrás que revisar y ocultar a todos los grupos o incluso amigos que piensen que pueden spoilear. Pero aún así es posible que se escape alguna imagen con información de la película. Recomendamos navegar por esta red con bastante cuidado.

Evita los spoilers de Youtube

Aunque youtube pueda parecer el último sitio donde podrías dar con un spoiler, lo cierto es que en varias ocasiones no podrás evitar que el algoritmo de esta red social, te recomiende algún video tomado del cine que alguna persona subió a su canal, o también ocurre que algunos youtuber muestren algo importante de la película en sus miniaturas.

Una solución a los spoilers en youtube es descargar la herramienta NewPipe, la cual hará que solo te aparezcan recomendaciones a videos de los canales donde estés suscrito. Sin embargo es importante mencionar que solo está disponible para celulares android y que deberás de dejar de seguir temporalmente a los canales que consideres puedan ser un peligro de spoiler.

Estos consejos no son una garantía de salvarse de un spoiler, pero sí harán que tu instancia por internet sea más segura. Esperemos que pronto todos podamos disfrutar de este tan aclamado filme y que sea todo lo que esperan los fans del Universo de Marvel.