“Soy malvada, yo hice esto”: Las notas de Lucy Letby tras presuntamente asesinar a siete bebés

REINO UNIDO.- Lucy Letby, la enfermera neonatal de Reino Unido que presuntamente asesinó a siete bebés e intentó matar a diez más, escribió unas notas donde declaraba “Soy malvada” y “Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena”, de acuerdo con la fiscalía.

La enfermera de 32 años trabajaba en la unidad neonatal del Hospital Countess of Chester, y fue en 2018 cuando la policía encontró las notas escritas a mano en su casa, dijo el fiscal Nick Johnson al jurado del Tribunal de la Corona de Manchester, según la BBC.

“Presencia constante y malévola”

A principios de esta semana, Johnson argumentó que Letby era una "presencia constante y malévola" en la unidad neonatal.

La fiscalía indicó que a algunos de los bebés presuntamente asesinados por Letby entre 2015 y 2016 se les inyectó insulina o leche, mientras que a otros aire.

De acuerdo con Fox News, Letby supuestamente intentó matar a un bebé en tres ocasiones.

“Soy malvada, yo hice esto”: La nota de Lucy Letby tras presuntamente asesinar a siete bebés. Foto: Pixabay (Ilustrativa)

“No merezco vivir”, “Soy malvada”, “Yo hice esto”, algunas de las frases escritas por Letby

En la sala del tribunal se proyectaron en una pantalla de televisión varias frases que estaban escritas en las notas de Letby, algunas de ellas eran:

"No merezco vivir", "Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos. Soy una persona horriblemente malvada". Una decía en letras grandes y mayúsculas: "SOY MALVADA. YO HICE ESTO".

No obstante, Johnson también dijo que algunas notas contenían "muchas protestas de inocencia", como una con la frase: "No he hecho nada malo y no tienen evidencia, entonces ¿por qué tuve que esconderme?"

Bueno, damas y caballeros, en pocas palabras, esa es su tarea en este caso. Si ella hizo o no estas cosas espantosas es la decisión que tendrán que tomar cuando hayan escuchado todas las pruebas", dijo Johnson al jurado.

Angustia, no culpa, dice abogado

Por su parte, Ben Myers, abogado de la defensa de Letby, caracterizó las notas como expresiones de "angustia, no culpa".

Myers argumentó que "cualquiera con una onza de comprensión humana" percibiría sus notas como "la angustia de una mujer joven con miedo y desesperación cuando se da cuenta de la grandeza de lo que se dice sobre ella".

Señaló igualmente los otros mensajes en las notas donde dice "Nunca me casaré ni tendré hijos" y "No he hecho nada malo".

Lucy Letby, enfermera que presuntamente asesinó a siete bebés en Reino Unido. Foto: SWNS

Letby era el “denominador común”

Esta semana Johnson le dijo al jurado que "un envenenador estaba trabajando" en el hospital y que se había caracterizado por un "aumento significativo en la cantidad de bebés que morían y en la cantidad de colapsos catastróficos graves" después de enero de 2015, pues antes sus tasas de mortalidad infantil eran comparables a las de otros hospitales ocupados.

Los investigadores encontraron que Letby era el "denominador común" y que las muertes infantiles coincidían con sus horarios de trabajo.

Letby se declaró inocente de siete cargos de asesinato y 15 cargos de intento de asesinato el pasado lunes. Su juicio está programado para tener una duración de hasta seis meses.