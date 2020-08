"Soy el villano preferido de un grupo de Morena": Senador Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado (Morena) aseguró que es “el villano preferido de un grupo” del partido, de acuerdo a Político MX.

Lo anterior ante cuestionamientos sobre el proceso de renovación de la dirigencia nacional de dicha fuerza política. El representante popular por Zacatecas expresó:

Soy el villano preferido de un grupo. No me quiero meter… Me da tristeza lo que está pasando, pero no me voy a involucrar, el que senadores se estén metiendo, es su derecho, pero yo no me meteré en la elección del próximo presidente o presidenta de Morena”.