Solo se vive una vez: Jóvenes aprovechan vuelos baratos pese pandemia por coronavirus

WASHINGTON, D.C.- Con la pandemia de coronavirus aumentando en los EU Y en el extranjero, Dylcia McBlackwell no pudo justificar tomarse unas vacaciones de primavera. Las tarifas aéreas eran tan baratas que decidió reservar tres.

Ahora, el trabajador de servicio de alimentos de Chicago de 39 años tiene boletos para volar a Denver para visitar a sus amigos el próximo mes, seguido de un viaje de mayo a Charleston, Carolina del Sur. Después de eso, ella reservó un vuelo a Costa Rica. Todo por un total combinado de $ 435 para viajes que normalmente pueden costar $ 700 o más.

"Tienes una sola vida para vivir", dijo McBlackwell, quien planea traer toallitas para desinfectar las bandejas frente a los asientos de su avión, y tal vez sus propios bocadillos. “¿Vas a pasarlo sentado en tu casa asustado? Prefiero estar afuera disfrutándolo ".

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa solo síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, incluida la neumonía. La gran mayoría de las personas se recuperan.

En cualquier caso, las aerolíneas están viendo caer las reservas y las cancelaciones se disparan, ya que el miedo a la infección hace que muchos estadounidenses eviten volar. Se ha prohibido viajar a los EE. UU. Desde la mayor parte de Europa, China e Irán. A nivel nacional, las conferencias de negocios, eventos deportivos, festivales de música y otras grandes reuniones públicas se han descartado o pospuesto.

Las aerolíneas han estado recortando los horarios de los vuelos, especialmente en las rutas internacionales, para hacer frente a la demanda en espiral descendente de los temerosos clientes de ocio y una desaceleración en los viajes de negocios. Un grupo comercial de la industria advirtió que la pandemia podría costar a las aerolíneas de todo el mundo hasta $ 113 mil millones en ingresos.

La proliferación de asientos de aerolíneas vacíos hace que algunos viajeros realicen la compra de boletos de forma instantánea para aprovechar los precios con grandes descuentos.

"Viajar es una de mis actividades favoritas y siempre estoy buscando vuelos a diferentes lugares", dijo Nick Williams de Muncie, Indiana. "Nunca antes había visto vuelos tan baratos".

Durante sus recientes vacaciones de primavera, el estudiante de 22 años de la Universidad de Ball State pagó $ 110 ida y vuelta para visitar amigos en Orlando, Florida. Tan pronto como regresó a Indiana, vio una tarifa de fin de semana de regreso a Orlando por solo $ 65.

"Estuve en Muncie por menos de 48 horas", dijo Williams, quien volvió a subir a un avión a Florida. “Me sentí un poco loco haciéndolo. Pero esas oportunidades no siempre surgen ".

Williams no es ajeno al coronavirus. Desde sus viajes a Florida, Ball State ha cancelado las clases en persona por el resto del semestre de primavera. Los cursos aún se realizarán en línea, pero Williams dijo que el campus parece inquietantemente silencioso. Sin miedo a volar a nivel nacional, ha descartado los viajes al extranjero por ahora.

Y no se espera que las tarifas baratas superen los temores de muchos viajeros.

"Si tiene miedo de volar, probablemente tenga miedo a cualquier precio", dijo recientemente el presidente de Delta, Glen Hauenstein.

Al preguntarle a los viajeros más jóvenes que aprovechan las tarifas aéreas baratas, el cirujano general de EE. UU. Jerome Adams dijo a los periodistas el jueves que aquellos que visiten países donde se está propagando el coronavirus deben evitar el contacto con parientes mayores y familiares con afecciones médicas crónicas durante 14 días después de regresar.

"No vuelvas a casa y luego visites a la abuela en el hogar de ancianos", dijo Adams en una conferencia de prensa en Nueva Orleans. "No andes con el abuelo en la cena de Pascua y le cuentes todo sobre el gran viaje que acabas de hacer a Europa".

Yago Ferreira no pensó mucho en el virus cuando reservó dos viajes a principios de este mes. El vendedor de tecnología de 27 años de Belmont, California, volará a Brasil en agosto por $ 800, un poco más de la mitad de lo que solía pagar por su viaje anual para ver a su familia. También recogió un boleto de $ 250 para un viaje de Pascua para sorprender a su madre en Nueva Jersey.

Aproximadamente dos días después de que Ferreira reservó sus vuelos, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus propagó una pandemia. Y hubo noticias de que tres oficiales de la Administración de Seguridad del Transporte en un aeropuerto de California habían dado positivo por COVID-19.

"Me di cuenta de que está empeorando un poco", dijo Ferreira, y agregó que tiene la intención de cumplir con sus planes de viaje. "Está empezando, no me preocupe, pero me mantiene cauteloso".

Para Adriano Mirchou de Orem, Utah, un boleto de avión de $ 250 proporcionó una oportunidad inesperada de hacer un próximo viaje para recorrer la Universidad de Miami, que recientemente lo aceptó en su escuela de cine.

Ahora, las preocupaciones por el coronavirus han cerrado las clases en la universidad, y también están cambiando los planes de Mirchou, de 25 años, de visitar el campus. Todavía tiene la intención de hacer el viaje a Miami y pasarlo pasando el rato con un amigo.

Cambiar de rumbo debido al virus no está en su itinerario.

"No creo que estaría en peligro con solo viajar", dijo Mirchou. “Le puede pasar a cualquiera. Pero al mismo tiempo, no creo que me pase a mí ".