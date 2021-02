Solicita OMS al Consejo de Seguridad ocuparse de la exención de propiedad intelectual de vacunas Covid-19

GINEBRA, Suiza.- La Organización Mundial de la Salud recibió de excelente manera la resolución aprobada este viernes por el Consejo de Seguridad que pide el cese al fuego de todos los conflictos armados para permitir la vacunación contra el Covid-19 en zonas de conflicto, pero recalcó que el órgano podía hacer aún más para ayudar a terminar con la pandemia como abordar las provisiones de propiedad intelectual de las vacunas.

El documento, redactado por el Reino Unido, solicita a todos los Estados miembros el acceso equitativo a las vacunas, incluidas las zonas en conflicto, también pide financiar la iniciativa Covax e incluir a los refugiados en los programas de vacunación de cada nación.

De acuerdo con la misión británica ante la ONU, el oficio ha sido copatrocinado por más de 110 países, incluidos los 15 miembros del Consejo de Seguridad.

Agregó, que votar por la equidad es importante, pero que a la vez hay que dar pasos concretos y aumentar la producción y los procesos de la vacunación para terminar con el virus del Covid-19 lo antes posible.

El líder de la OMS detalló que en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS por sus siglas en inglés) hay provisiones para compartir propiedad intelectual, pero este asunto sigue siendo “el elefante en la habitación” del que nadie quiere hablar.

Especialmente cuando hablamos de propiedad intelectual vemos falta de cooperación y una seria resistencia. Para ser honesto, no puedo entenderlo. Esta pandemia no tiene precedentes y el virus ha tomado al mundo entero como rehén. Este tipo de cosas pasan una vez cada 100 años. ¿Si la provisión no puede ser aplicada ahora, entonces cuándo?, si no podemos aplicar provisiones durante tiempos difíciles y bajo condiciones sin precedentes ¿entonces cuando?, esto es serio”, advitió Tedros.