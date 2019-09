Sobreviviente de ébola aprueba examen universitario

CONGO.- El joven paciente de ébola que tomó su examen de ingreso a la universidad mientras estaba siendo tratado de forma aislada pasó la exigente prueba, para alegría de muchos en el Congo, donde su historia ahora es conocida.

Claude Mabowa se encuentra entre las casi 3.000 personas que han confirmado que tienen Ébola en lo que se ha convertido en el segundo brote más mortal del virus en la historia.

Ahora el célebre sobreviviente del ébola espera realizar sus sueños y mostrarles esperanza a otros pacientes con ébola.

"Estaba muy feliz y alegre cuando vi el mensaje de texto del Ministerio de Educación en mi teléfono asegurándome que acababa de pasar ... a pesar de las precarias condiciones", dijo a The Associated Press. "Al estar enfermo en un centro de ébola, la mayoría de las personas no regresan, pero muchas personas pierden la esperanza de vivir".

La madre de Mabowa había muerto de ébola, y él le dijo a AP en julio que su mayor esperanza era que él asistiera a la universidad. Eso requiere pasar el bachillerato de la escuela secundaria, o "bac".

"Tenía miedo de estar enfermo y de que me iba a perder los exámenes, pero afortunadamente los funcionarios del centro de tratamiento del ébola me habían pedido que me hiciera los exámenes", dijo. "Ya había perdido a seis miembros de nuestra familia, incluida mi madre, que me pidió que continuara con los estudios porque esa es la clave de la vida".

El joven de 21 años pudo realizar el examen después de que los empleados del centro de tratamiento administrado por la Alianza para la Acción Médica Internacional, o ALIMA, en la ciudad oriental de Beni encontraran una solución.

Encontraron a un funcionario escolar dispuesto a supervisar el examen cuando Mabowa lo tomó con seguridad detrás de una ventana. Le pasaron los papeles sin tocarlo. Después de terminar, sostuvo las páginas una por una en la ventana para que pudieran ser fotografiadas con un teléfono inteligente y luego enviadas por correo electrónico a los funcionarios para su puntuación.

Luego su trabajo y su lápiz fueron incinerados.

Esta semana, Mabowa, quien fue liberado del centro en julio, celebró con amigos arrojándose polvo en la cabeza del otro, una tradición local al aprobar el examen.

Su maestro de latín, Muhindo Bukangali Loboto, dijo que rezaba por él todos los días.

"Claude estaba entre los mejores educados que amaban sus estudios y nos ha demostrado de lo que es capaz", dijo.

Con casi 2.000 muertes confirmadas en el este del Congo, el brote de ébola está lejos de terminar. Los trabajadores de la salud han sido desafiados por la desconfianza y la inseguridad de la comunidad causadas por años de ataques rebeldes.

Mabowa es un rayo de esperanza.

Él dice que ahora que ha sobrevivido al ébola y ha aprobado su examen, la próxima huida es ir a una universidad. Dijo que espera estudiar ciencias políticas en la Universidad de Kisangani, y pidió apoyo.

"Después del Ébola hay vida", dijo.