"Sin duda" habrá nueva ola de Covid-19 en Reino Unido, advierte jefe de estadísticas

LONDRES.-El jefe de estadísticas nacional de Reino Unido dijo hoy que no tiene "ninguna duda" de que habrá una nueva ola de infecciones por COVID-19 en el otoño, informó el periódico Evening Standard.

El profesor Ian Diamond, jefe de la Oficina Británica de Estadísticas Nacionales (ONS), también dijo que hay mucha variación regional en términos de cuántas personas tienen anticuerpos.



Diamond hizo los comentarios después de que el director médico de Inglaterra, el profesor Chris Whitty, dijera que aún existen riesgos para la reapertura de la sociedad y que Reino Unido experimentará otra oleada de casos en algún momento, posiblemente a fines del verano o durante el otoño y el invierno.





Diamond dijo a la BBC que la gente necesita comprender cómo avanzan los datos y observar el impacto del "maravilloso" despliegue de la vacuna.



"Pero habiendo dicho eso, también debemos reconocer que éste es un virus que no va a desaparecer", dijo a The Andrew Marr Show en BBC One.



"Y no tengo ninguna duda de que en otoño habrá una nueva ola de infecciones", aseguró.



Cuando se le preguntó si es demasiado pronto para saber qué parte de la caída de las infecciones en Reino Unido se debe al despliegue de la vacuna, dijo que existe una serie de partes móviles como las vacunas y las restricciones.



Whitty dijo anteriormente que "recomendaría fuertemente" cualquier acción para acortar el cronograma para disminuir las restricciones por el confinamiento.



En declaraciones al Comité de Ciencia y Tecnología del Parlamento británico, Whitty dijo que las medidas previstas para el 17 de mayo, cuando se podría permitir la mezcla en interiores de hasta seis personas, implicaban "riesgos significativos".



El modelo considerado por el Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE) del Gobierno británico ha sugerido que incluso bajo la serie de suposiciones más optimistas, podrían ocurrir al menos otras 30.000 muertes por la COVID-19.





El 22 de febrero, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció su tan anticipada "hoja de ruta" para salir del confinamiento. La reapertura de escuelas en Inglaterra el lunes fue la primera parte del plan de cuatro pasos, que Johnson dijo que estaba diseñado para ser "cauteloso pero irreversible".



Otras partes de Reino Unido, incluidas Gales y Escocia, también han revelado planes para aliviar las restricciones.



Expertos advirtieron que Reino Unido "todavía no está fuera de peligro" en medio de las preocupaciones sobre las nuevas variantes y los riesgos de que el público infrinja las reglas de restricción.