Sin avisar policía de Colorado dispara a hombre de 75 años con taser

COLORADO, Estados Unidos.- Las imágenes de una cámara corporal publicadas muestran a un oficial de policía de Colorado usando una pistola Taser en un hombre de 75 años sin previo aviso menos de un minuto después de que la policía dijo que abrió la puerta de su apartamento sosteniendo un objeto parecido a una espada.

Los videos muestran a Michael Clark cayendo hacia atrás después de ser impactado por el Taser mientras estaba dentro de su apartamento el 30 de mayo, golpeando una silla en su camino hacia el suelo y perdiendo temporalmente el conocimiento.

Clark no aparece en la puerta sosteniendo el objeto, que fue descrito por su abogado como un pico de pez sierra, sino como un machete por los dos oficiales que respondieron.

Clark sostenía un objeto al ser abordado por policía

El video muestra a Clark abriendo la puerta y cuestionando: "¿Qué quieres?" Inmediatamente, el oficial del Departamento de Policía de Idaho Springs, Nicholas Hanning, expresa sorpresa y camina hacia Clark. Se puede escuchar un sonido estrepitoso en los videos, que fueron hechos públicos por la abogada de Clark, Sarah Schielke.

Según documentos judiciales, Hanning obligó a Clark a chocar contra una pared. En el video, Hanning y su compañero le gritan a Clark que deje el objeto, e inmediatamente lo coloca encima de una estantería en el apartamento.

Clark luego se negó a las órdenes contradictorias de los oficiales de tirarse al suelo y salir del apartamento, diciendo enérgicamente "No".

Vecino acusó a Clark de haberlo golpeado

Luego, mientras hablaba del ruido que hacían sus vecinos, uno de los cuales había acusado a Clark de golpearla en la cara, Hanning desplegó su Taser.

Hanning está acusado de agresión en tercer grado. La policía de Idaho Springs lo despidió la semana pasada. El abogado de Hanning no respondió de inmediato a una llamada telefónica y un correo electrónico en busca de comentarios.

No fue hasta después de que Clark estuvo en el suelo esposado después de que se usó la pistola paralizante, que Hanning le dijo que estaba acusado de golpear a su vecino en la cara, lo que Clark negó.

Clark fue hospitalizado

El hombre fue hospitalizado antes de ser ingresado en un centro de atención de enfermería debido a una cascada de problemas de salud derivados del shock, incluido un derrame cerebral, un apéndice reventado y complicaciones auditivas, según Schielke.

Clark y su familia presionaron por la divulgación pública de las imágenes de la cámara corporal porque Schielke dijo que la policía había revelado información engañosa sobre lo sucedido, lo que sugiere que Clark tuvo la culpa.

Clark, que no ha visto los videos, dijo en un comunicado que hay muchos buenos policías, pero no los que encontró en su casa.

“Gente como esta no debería ser policía. Lo que me quitaron ese día, no puedo expresarlo con palabras. Voy a hacer lo que sea necesario con el poco tiempo que me queda para evitar que esto le suceda a nadie más ”, dijo.

La semana pasada, un juez ordenó que los fiscales deben divulgar las imágenes de la cámara corporal de los oficiales de lo que sucedió antes del 29 de julio según una nueva ley estatal que generalmente requiere que las imágenes se publiquen dentro de los 21 días posteriores a la solicitud.

Los rostros de todos los demás, además de Clark y los oficiales, deben estar borrosos. Schielke publicó copias de las imágenes que le dieron con los rostros borrosos porque no creía que los fiscales estuvieran actuando con la suficiente rapidez.