“Simplemente me besó”: Revelan nuevas acusaciones sexuales contra Trump

ESTADOS UNIDOS.- 43 nuevos señalamientos revelarán la conducta inapropiada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde 26 de ellos lo acusan de perpetrar contactos sexuales no deseados con mujeres.

“Todas las mujeres del presidente: Donald Trump y la fabricación de un depredador”, es el título del libro que recopila más de 100 entrevistas, donde incluye el testimonio de una mujer llamada Karen Johnson, donde afirma haber sido víctima del mandatario a principios de la década de los 2000, mientras se encontraba junto a su esposo en la residencia privada del presidente en Florida.

La mujer dijo haberse estremecido cuando, hace tres años, se difundió una grabación en 2005 en donde el mandatario estadounidense se expresó con términos sexuales hacia las mujeres, durante una conversación con un presentador de televisión.

Cuando dice esa cosa, “agarrarlas por el coño (“pussy”), eso me golpea fuerte, porque cuando me agarró y me tiró hacia el tapiz, fue de ahí que me agarro”, aseguró Johnson.