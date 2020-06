“¿Sientes algún remordimiento por lo que hiciste?”: Mujer confronta a ex policía implicado en asesinato de Floyd (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer captó y confrontó al ex policía J. Alexander Kueng, uno de los agentes implicados en la muerte de George Floyd, en un supermercado de Plymouth.

La grabación, la cual fue difundida a través de redes sociales, cuenta con más de 2 millones de vistas. En ella la mujer muestra el momento en el que reconoce a Kueng en el supermercado luego de que el ex agente saliera de prisión este viernes tras pagar una fianza de 750 mil dólares.

¡Eres tú! Entonces, ¿estás fuera de prisión y estás haciendo compras cómodamente en Cub Foods como si no hubieras hecho nada?”, le pregunta la mujer.

“Yo no diría ‘cómodamente’. Yo diría que estoy comprando cosas necesarias”, responde Kueng.

Posteriormente la mujer señala que este no tenía que haber salido bajo fianza, por lo que el ex agente dijo que lamentaba que ella se sintiera de esa manera.

“¿Sientes algún remordimiento por lo que hiciste?[…] Tienes el descaro de salir a la calle y pensar que no sabemos quién eres. ¿Cómo te atreves? No vas a poder vivir tranquilo en Minnesota ni en ningún otro lugar. Y volverás a la cárcel, puedes estar seguro”, dice la mujer mientras revela la identidad del ex policía a otros compradores.

Sin embargo, pese a los señalamientos de la mujer, Kueng permaneció en silencio durante la mayor parte de la conversación y se marchó una vez que completó su compra.

El ex policía J. Alexander Kueng es acusado por ayudar e incitar al asesinato involuntario en segundo grado de George Floyd, al igual que los ex agentes Thomas Lane y Tou Thao.

Por su parte, el ex agente Derek Chauvin enfrenta cargos por asesinato en segundo y tercer grado, así como homicidio involuntario en segundo grado.

