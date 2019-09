"Si abres los ojos, te llevo a casa": Enfermero que adoptó a bebé abandonado que estaba en coma

BUENOS AIRES, Argentina.-Matías Devincenzi, un enfermero argentino de 31 años, adoptó a un bebé abandonado en un hospital y al preguntársele por qué lo hizo respondió: porque “él me eligió a mí”.

Su conmovedora historia emocionó en el país.

Devincenzi se encontró con el bebé por primera vez en el Hospital del Este – Eva Perón, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde había sido abandonado por su familia a las pocas horas de nacer.

Necesitaba terapias intensivas, sufría deficiencia respiratoria y además presentaba deformaciones, y de todas maneras el enfermero se desveló cuidándolo hasta que se recuperó.

Recuerdo que estaba en coma, con asistencia mecánica respiratoria. Soy de hablarles mucho a los bebés. Así que lo encaré y le dije sin pensarlo dos veces: ‘che, negro. Si abres los ojos, te llevo a casa“, contó Matías Devincenzi al diario La Gaceta.

Cuando el nené abrió los ojos esa fue como una señal para su protector: “De inmediato me asumí como su papá y comencé a averiguar sobre la adopción”, dijo, contrariando las recomendaciones recibidas de no encariñarse demasiado con los bebés que se confiaban a su cuidado.

Contra viento y marea inició el proceso de adopción; por un lado, para sus amigos se trataba de “un caso perdido”, y por el otro desconocía si las autoridades aceptarían su ofrecimiento de patria potestad.

Antes de recibir respuestas sobre la aceptación de la adopción, Santino, el bebé, se enfermó de nuevo, pero para Devincenzi eso era lo de menos porque siguió ayudándolo como lo haría con su hijo.

“Hijo, aquí estoy, vas a estar bien y vamos a ser muy felices juntos”, le dijo decidido.

Para su alegría, el niño sanó y se lo confirieron en adopción. Ahora Santino tiene un poco más de dos años.

“Es todo lo que no imaginé nunca. Hubo una conexión desde el primer día que nos conocimos. Cuando me preguntan por qué lo adopté, la respuesta es simple: él me eligió a mí”, finalizó el joven y dedicado enfermero.

SEGUIR LEYENDO:

. La edad es solo un número: un hombre viudo comenzó la escuela de enfermería a los 54 años.

. Un joven de 16 años levantó un auto con sus propios brazos para salvarle la vida a su vecino.

. Mamá advierte que no besen a los bebés en la boca luego de que el suyo enfermara gravemente por un virus.

Fuente: Bles.com