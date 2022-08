Si Biden decide no presentarse a la reelección, se enfrenta a una gran amenaza: Experto

WASHINGTON.-Mientras los índices de aprobación del presidente Joe Biden continúan rondando el 40% y las encuestas muestran constantemente que la mayoría de los estadounidenses no quieren que se postule para la reelección, los portavoces de Biden insisten en que planea postularse.

Sería más sorprendente si no compitiera

Ningún presidente en funciones elegible se ha negado a postularse para la reelección desde 1968. Anunciar que no planea postularse convertiría a Biden en un pato cojo temprano y le dificultaría mucho lograr sus objetivos.

'Muchas cosas pequeñas'

Un presidente cojo deja el cargo en un momento conocido. Los presidentes de segundo mandato y los presidentes que acaban de perder su campaña de reelección entran en esta categoría, así como los presidentes que eligen no buscar un segundo mandato.

En la naturaleza, un pato cojo es particularmente vulnerable a los depredadores porque no puede seguir el ritmo de los otros patos. Antes de que el término se aplicara a la política, se usaba en la industria financiera en la Inglaterra del siglo XVIII para referirse a alguien en dificultades financieras y, por lo tanto, vulnerable a los acreedores. En política, los patos cojos están indefensos frente a sus rivales porque el resto del mundo político ha seguido adelante y los ha dejado tropezando.

Para el período entre las elecciones de noviembre y la toma de posesión en enero, los patos cojos a menudo no pueden hacer nada a nivel legislativo. En cambio, solo pueden lograr lo que pueden hacer por sí mismos.

Aquí es cuando muchos presidentes emiten muchos indultos, particularmente los controvertidos. Pero sus registros legislativos durante su período de fracaso son pésimos, ya que el Congreso tiene pocos incentivos para trabajar con alguien que pronto se irá.

Los patos cojos postelectorales han sido un problema político desde principios de la historia estadounidense.

En 1801, John Adams nombró a decenas de "jueces de medianoche" para los escaños creados por el Congreso Federalista, para tratar de limitar los poderes del presidente entrante Thomas Jefferson y sus aliados en el Congreso.

En 1861, el presidente saliente, James Buchanan, no hizo nada para tratar de detener la secesión de los estados del sur, considerándolos como un problema de Abraham Lincoln. Benjamin Harrison tomó medidas en 1893 para tratar de dañar la economía solo para dificultar el gobierno de Grover Cleveland. Herbert Hoover en 1933 no cambiaría el rumbo de la política económica, a pesar de que el público eligió a Franklin Roosevelt y claramente quería un cambio.

Donald Trump trató darle dolores de cabeza adicionales para Joe Biden.

A principios de la década de 1930, la frustración con estos períodos de inactividad condujo a la adopción de la Enmienda 20, que retrasó la fecha de las inauguraciones presidenciales del 4 de marzo al 20 de enero, acortando el período de inactividad en seis semanas.

Con menos tiempo para quedarse, los presidentes aún han encontrado formas de tomar muchas pequeñas acciones para tratar de construir su legado, proteger sus logros o, especialmente para aquellos que han perdido una campaña de reelección, para hacerle la vida más difícil al próximo presidente. Barack Obama usó órdenes ejecutivas en los últimos dos años de su presidencia para lograr objetivos políticos que no había podido impulsar en el Congreso. Donald Trump usó órdenes ejecutivas para hacer cambios de última hora con la intención de crear dolores de cabeza adicionales para Joe Biden.

'Viejas noticias'

Algunos presidentes son patos cojos durante períodos más largos: los que no pueden postularse nuevamente después de cumplir dos mandatos, o los pocos que han anunciado durante su primer mandato que no se postularán para la reelección. Se enfrentan a un problema de gobierno diferente.

Los presidentes de segundo mandato generalmente pueden lograr cosas durante los primeros dos años de su segundo mandato, tal vez tres si son populares. Pero una vez que comienza el próximo ciclo electoral, tanto la prensa como el público centran su atención en los candidatos, y el presidente pierde gran parte de su capacidad para controlar la narrativa de los medios o llegar al público.

Una vez que los candidatos declaran que se postulan, la prensa trata a los presidentes cojos como si fueran noticias pasadas, con una actitud desdeñosa hacia cualquier cosa que pueda estar haciendo el presidente saliente.

El Congreso, especialmente uno controlado por el partido de oposición, a menudo adoptará un enfoque similar. En el último año de Obama como presidente, por ejemplo, los republicanos en el Congreso bloquearon todos sus esfuerzos, incluido su intento de nombrar a un juez para una vacante en la Corte Suprema.

"Como estudioso de la presidencia que ha estudiado elecciones y transiciones, creo que si Biden anuncia que no se postulará para la reelección, habrá un cambio inmediato e inevitable en los medios, el Congreso y el liderazgo del Partido Demócrata para centrarse en el 2024. Enfrentará el mismo tipo de trato que han experimentado los patos cojos en el pasado, especialmente si los republicanos ganan el control de la Cámara o el Senado, o ambos, en las elecciones de mitad de período de 2022", dice Michael J. Faber, profesor Asistente de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Texas.

Abre el campo

El destino de Biden a manos del Congreso, la prensa y el público puede ser aún peor, ya que es muy probable que la decisión de no volver a postularse se considere un fracaso.

Solo tres presidentes de primer mandato se han negado a postularse para un segundo mandato. El caso más similar fue el de Lyndon Johnson, quien había servido cerca de cinco años, terminando el mandato del asesinado presidente John F. Kennedy antes de ser elegido para un mandato completo propio en 1964.

Cuando Johnson decidió no postularse para la reelección en 1968, estaba perdiendo el apoyo público frente a una guerra impopular en Vietnam y una gran oposición dentro de su propio partido.

No está claro exactamente cuándo decidió no volver a postularse, pero su anuncio de que no se postularía no se hizo hasta después de las primarias de New Hampshire a principios de 1968. En ese momento, su capacidad para gobernar de manera efectiva ya había sido gravemente dañada por las consecuencias de la Guerra de Vietnam, y la atención de los medios rápidamente se alejó de él para centrarse en los candidatos que podrían reemplazarlo.

Si Biden anuncia que no se postula, eso abrirá el campo para posibles candidatos demócratas que no estén dispuestos a competir contra un presidente en funciones de su propio partido. Estos candidatos querrán saber lo antes posible para poder lanzar sus campañas temprano.

Pero Biden querrá retrasar el anuncio para mantener a los medios enfocados en su administración y los objetivos políticos que espera lograr, especialmente aquellos que requieren la acción del Congreso. Después de todo, su mandato continúa hasta el 20 de enero de 2025, ya sea que vuelva a postularse o no. Para lograr algo en los últimos dos años, deberá mantener a los medios y al Congreso enfocados en su administración.

Esto provocará tensión entre los aspirantes a presidentes y el hombre que actualmente ocupa el cargo. Pero Biden, como cualquier presidente, está más preocupado por su propia agenda que por las campañas de los demás. Su agenda tiene más posibilidades si se postula que si no lo hace.

Aún así, la combinación de vejez e impopularidad hace plausible que Biden decida renunciar a un segundo mandato. Si toma esa decisión, probablemente esperará el mayor tiempo posible antes de anunciarla. Desde el momento en que se convierte en un pato cojo, los días más productivos de su presidencia seguramente quedarán atrás.

Artículo original en The Conversation