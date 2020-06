Sheriff de Arizona dio positivo a Covid-19 antes de reunión con Trump; se negó a aplicar Quédate en Casa

PINAL, Arizona.- La tarde de este miércoles, el sheriff Mark Lamb, del condado de Pinal dio a conocer que fue confirmado con el virus SARS-CoV-2, mediante la cuenta oficial de Facebook del Departamento.

En la red social, el alguacil indicó que fue invitado a una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, celebrada ayer martes. No obstante, por protocolo se le realizó una prueba diagnóstica antes.

Lamb explicó cómo recibió el diagnóstico, así como los lineamientos sanitarios que siguió:

Mientras todavía estaba asintomático, obtuve un resultado positivo para el COVID-19. Estaré en cuarentena por los próximos 14 días como mínimo. Alerté al Departamento de Salud Pública del Condado de Pinal inmediatamente después de mi prueba positiva, y están trabajando para rastrear a todos aquellos con los que contacté después del evento del sábado".

Asimismo, escribió acerca del desempeño de una profesión esencial y sus implicaciones "Desafortunadamente, como oficial de la ley y líder electo, no podemos darnos el lujo de quedarnos en casa. Esta línea de trabajo es inherentemente peligrosa, y ese es un riesgo que corremos cuando nos registramos para el trabajo. Hoy, ese riesgo es el virus COVID-19".

El elemento de las fuerzas del orden agregó que probablemente se contagió durante un mitín de campaña que se llevó a cabo el 13 de junio. El medio AZ Central, de USA Today, señaló que Lamb no detalló si en el evento usaba cubrebocas o si mantenía la sana distancia.

Twitter @sherifflamb1

A inicios de mayo, el sheriff causo polémica cuando declaró que no haría cumplir la orden de Quédate en Casa del gobernador Doug Ducey, ya que la consideraba inconstitucional. Sumado, dijo, a que las medidas para evitar la propagación del virus se habían extendido innecesariamente.

"Los números ya no justifican las acciones... Trescientas muertes no son un número lo suficientemente significativo como para continuar arruinando la economía", subrayó. AZ Central buscó comentarios de la Oficina del Sheriff del Condado, pero no obtuvo respuesta.

Actualmente Estados Unidos es el epicentro de la pandemia a nivel global, tanto por número de contagios, que superan los 2 millones 100 mil y los decesos que ascienden a 117 mil 717, de acuerdo a la Universidad John Hopkins.

De los cuales 40 mil 924 casos confirmados corresponden a Arizona, así como mil 239 fallecimientos, según el Departamento de Servicios de Salud del estado (ADHS, por sus siglas en inglés).