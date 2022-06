¿Sexo casual o cárcel? En Qatar, podrías ser encarcelado por 7 años por una aventura de una noche, autoridades advierten a fans "estar preparados"

Inglaterra.- Un informante de la policía expresó que de manera definitiva "no habrá aventuras de una noche", o como se le conoce internacionalmente, one night stand; en el torneo de la Copa Mundial en Qatar.

Qatar es un país donde el sexo fuera del matrimonio es ilegal y se paga con una pena de prisión de hasta siete años.



Se adivirtió que los fantáticos de la Copa que se presenten en Qatar este año podrían enfrentar siete años en prisión por tener un 'one night stand'. Esto ya que el sexo casual o fuera del matrimonio es ilegal en el país, en su mayoría musulmán, y se castiga independientemente del contexto o de quién sea.



Los trabajadores encargados de hacer cumplir la ley del Reino Unido han expresado su preocupación por el conocimiento de los fanáticos sobre las leyes y costumbres de la nación de Qatar, instando a los británicos y a los extranjeros en general a "estar preparados".

Un informante de la policía le dijo a medios británicos: "El sexo está muy fuera del menú, a menos que vengas como un equipo de marido y mujer. Definitivamente no habrá aventuras de una noche en este torneo".



Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo también son ilegales en Qatar y pueden llevar a prisión. Un hombre y una mujer que viven juntos sin estar casados pueden ser arrestados, al igual que demostraciones públicas de afecto.



La fuente agregó: "La cultura de la bebida y la fiesta después de los juegos, que es la norma en la mayoría de los lugares, está estrictamente prohibida. Hay consecuencias muy estrictas y aterradoras si te atrapan. Existe la sensación de que este podría ser un torneo muy malo para los aficionados”.



La advertencia se produce después de que un alto funcionario afirmó que los fanáticos podrían tener banderas del arcoíris, que simbolizan el movimiento por los derechos de los homosexuales, lesbianas, bisexuales, transegénero, etc, confiscadas por seguridad durante el torneo del próximo año.



El general de división Abdulaziz Abdullah Al Ansari, presidente del Comité Nacional Contra el Terrorismo de Qatar, dijo:

Si él (un fanático) levantó la bandera del arcoíris y yo se la quité, no es porque realmente quiera, realmente, tomarla, para realmente insultarlo, sino para protegerlo. Porque si no soy yo, alguien más a su alrededor podría atacarlo (a él). No puedo garantizar el comportamiento de todo el pueblo. Y le diré: 'Por favor, no hay necesidad de levantar esa bandera en este momento'".