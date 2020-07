Seúl: hallan cuerpo de alcalde acusado de acoso sexual tras intensa búsqueda

SEÚL, Corea.- El alcalde desaparecido de la capital de Corea del Sur, presuntamente envuelto en acusaciones de acoso sexual, fue encontrado muerto la madrugada del viernes, más de medio día después de dar a su hija un mensaje de voluntad y luego salir de casa, dijo la policía.

La policía dijo que localizaron el cuerpo de Park Won-soon cerca de un restaurante tradicional en colinas boscosas en el norte de Seúl, más de siete horas después de que iniciaron una búsqueda masiva de él.

La policía no dio más detalles, incluida la causa de la muerte.

Su hija llamó a la policía el jueves por la tarde y dijo que su padre le había dado un mensaje verbal de "voluntad" por la mañana antes de salir de casa. Ella no explicó el contenido del mensaje, dijo un oficial de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl que fue responsable de la operación de búsqueda.

La policía dijo que movilizó a unos 600 policías y bomberos, drones y perros de rastreo para buscar a Park en las colinas, donde se detectó por última vez la señal de su teléfono celular. Dijeron que el teléfono estaba apagado cuando intentaron llamarlo.

Su hija llamó a la policía después de que no pudo comunicarse con su padre por teléfono, dijo el oficial de policía de Seúl, solicitando el anonimato porque no estaba autorizada a hablar con los medios sobre el asunto.

Kim Ji-hyeong, un funcionario del Gobierno Metropolitano de Seúl, dijo que Park no vino a trabajar el jueves por razones no especificadas y que había cancelado todo su horario, incluida una reunión con un funcionario presidencial en su oficina del Ayuntamiento de Seúl.

La razón de la desaparición de Park no estaba clara. La cadena de televisión SBS con sede en Seúl informó que una de las secretarias de Park había presentado una queja ante la policía el miércoles por la noche por presunto acoso sexual como contacto físico no deseado que comenzó en 2017. El informe de SBS, que no citó ninguna fuente, dijo que La secretaria dijo a los investigadores de la policía que un número no especificado de otras empleadas en el Ayuntamiento de Seúl había sufrido un acoso sexual similar por parte de Park.

La televisión MBC presentó un informe similar.