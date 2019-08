Sesenta días de cárcel a hombre por envenenar café a esposa

MICHIGAN, EU.-Un hombre de Michigan, Estados Unidos, fue sentenciado a 60 días de cárcel el jueves 1 de agosto por envenenar el café de su esposa, informó el medio local Click On Detroit.

Brian Kozlowski, de 46 años, del condado de Macomb, puso rutinariamente pastillas para dormir en el café de su esposa a lo largo de julio de 2018 después de que ella solicitó el divorcio, dijeron los fiscales.

El acusado no impugnó los cargos de envenenamiento que conlleva una sentencia máxima de 15 años de prisión.

Su ahora ex esposa, Therese Kozlowski, dijo que se enteró del envenenamiento después de que comenzó a sentirse mal.

Therese puso cámaras en la cocina de su casa que atraparon a Brian poniendo difenhidramina, un antihistamínico usado principalmente para tratar alergias o para el insomnio, en su café en múltiples ocasiones.

Puso ocho somníferos en esa taza de café todos los días durante semanas. Una dosis para adultos, según el envase, es de una sola pastilla. Estaba siendo perseguida por un depredador peligroso, pero en esta pesadilla el depredador era Brian”, señaló Therese a la corte el jueves.

“Creo que esto fue intento de asesinato. Una vez que Brian se dio cuenta de que me había perdido y que no había manera de que me quedara en este matrimonio insalubre, su meta era eliminarme”, indicó la señora según reportó NBC Palm Springs.

Los fiscales calificaron la sentencia de 60 días como “una bofetada en la cara” y dijeron que están planeando apelar la decisión.

“La Corte parecía más enfocada en asegurar la libertad del acusado que la seguridad de la víctima”, apuntó el Fiscal del Condado de Macomb Eric Smith en Twitter.

“Es preocupante pensar que alguien que comete un crimen tan temerario, que pone a tanta gente en riesgo, se va con un simple tirón de orejas”, concluyó.

Con información de Bles.com