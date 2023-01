Senadores demócratas de EU prometen proteger el derecho al aborto

Washington.-Por medio de los senadores demócratas en Estados Unidos se ha prometido este marte a proteger el derecho al aborto, esto tras las amenazas republicanas al querer prohibirlo a nivel federal.

Ante esto, los legisladores defendieron pasar a la “ofensiva” en la Cámara Alta para poder proteger el derecho de la mujer al decidir, ya que se ha presentado estos esfuerzo en la Cámara Baja de ser dominada por los republicanos, por socavar.

Fueron los progresistas hicieron este anuncio en una rueda de prensa, esto con motivo del 50 aniversario, el cual se celebró el domingo, de la sentencia del Tribunal Supremo "Roe contra Wade", por lo que se legisló el aborto en Estados Unidos, aunque en junio de 2022 fue revocado por esa misma corte.

"Nosotros somos el baluarte. Lo que están tratando de hacer no pasará, no se sustentará, no vamos a dejar que suceda", aseguró el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, ante la voluntad republicana de ilegalizar el aborto en todo el país.