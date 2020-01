Seis turistas muertos al ser embestidos por auto en Italia

ROMA, Italia.- Un conductor ebrio embistió su vehículo contra un grupo de jóvenes turistas alemanes en el norte de Italia el domingo, dejando seis muertos y 11 heridos, informaron autoridades. El suceso ocurrió en una aldea cerca de Valle Aurina, cerca de Bolzano en la región Alto Adige, poco después de la 1 a.m. cuando los turistas se juntaban para subirse al autobús. La zona, que es mayormente de habla alemana y llena de resorts de esquí y pintorescas aldeas cerca de Bolzano, es muy popular entre los turistas alemanes. El conductor del vehículo llevaba alto contenido de alcohol en la sangre y manejaba rápido, dijo a la AP un oficial de los Carabineri en Brunico que pidió no ser identificado. Afirmó que la policía ha llegado a la conclusión que no se trató de un ataque terrorista. El servicio de rescate de Lutago informó en Facebook que seis personas murieron en el lugar. Los heridos, de los cuales cuatro estaban en condición crítica, fueron llevados a hospitales de la región incluyendo dos que fueron transportados vía aérea a Innsbruck, Austria, dijo el comandante de los carabinieri en Bolzano Carabinieri, Alessandro Coassin. Coassin afirmó que el conductor, identificado por la prensa local como un hombre de 28 años del poblado cercano de Chienes, fue arrestado y está en un hospital en Brunico. El presidente regional de Alto Adige, Arno Kompatscher, dijo en conferencia de prensa que las víctimas eran parte de un grupo de jóvenes alemanes que estaban de vacaciones en la región. Varias personas dejaron flores y velas en el lugar, ubicado en una carretera de dos canales con hoteles y montañas de nieve. | AP, Freiwillige Feuerwehr Luttach