Se registra incendio en el muelle 45 de San Francisco

SAN FRANCISCO (AP) - Un incendio envolvió un almacén en Fisherman's Wharf de San Francisco el sábado temprano, enviando una espesa columna de humo sobre la costa y amenazando con extenderse a un barco histórico de la Segunda Guerra Mundial antes de que los bomberos controlaran las llamas.

No se han reportado heridos y los bomberos realizaron múltiples búsquedas para asegurarse de que no hubiera nadie dentro del edificio en el muelle 45, dijo el teniente de bomberos de San Francisco Jonathan Baxter a los periodistas desde la escena.

Baxter dijo que los investigadores de incendios estaban tratando de determinar si había personas sin hogar adentro.

Eso es algo de grave preocupación, es por eso que estamos tratando activamente de confirmar si alguien vio a alguien en este edificio", dijo a KGO-TV.

"Hasta donde sabemos ... se supone que nadie debe estar en el edificio y esperamos ... que no haya víctimas", dijo.

Sin embargo, al menos dos trabajadores le dijeron al San Francisco Chronicle que estaban dentro del almacén de procesamiento y almacenamiento de pescado cuando estalló el incendio antes del amanecer.

Alejandro Arellano, quien trabaja para La Rocca Seafood, estaba limpiando un casillero de almacenamiento de pescado cuando comenzó el incendio, poco después de las 4 am.

“Vi mucho humo. Unos minutos después, dispara por todas partes ”, dijo. “Fue muy, muy aterrador. Nunca he visto algo así".

El fuego atravesó el almacén cerca del final del muelle de concreto, causando el colapso de sus paredes, dijo Baxter. Las llamas quemaron el primer camión de bomberos en responder a la escena, obligando a los bomberos a girar sus mangueras en el vehículo para salvarlo, dijo.

Más de 130 bomberos combatieron las llamas, y algunos usaron camiones con escalera para empapar el almacén desde arriba. Se usó un bote de bomberos para proteger al SS Jeremiah O'Brien, un barco de la libertad que asaltó Normandía el Día D en 1944.

"Nuestros bomberos salvaron absolutamente a las SS Jeremiah O'Brien durante este incendio cuando las llamas pellizcaban el costado de esta embarcación", dijo Baxter.

El barco atraca en el muelle 45 y se encuentra entre las numerosas atracciones turísticas en el muelle, un centro marítimo para cruceros por la bahía de San Francisco, así como también barcos de pesca que capturan la pesca del día. Los visitantes vienen por los cangrejos Dungeness, las almejas servidas en cuencos de pan de masa fermentada, los leones marinos que cuelgan en los muelles flotantes y las tiendas y curiosidades en el muelle 39.

Las tiendas y restaurantes en el muelle han sido cerrados por la orden de la ciudad de quedarse en casa para frenar la propagación del coronavirus y se esperaba que reabrieran el 31 de mayo. Las compañías pesqueras que operaban desde el muelle 45 dijeron que el incendio ya había exacerbado duro clima de negocios causado por la pandemia.

Kenny Belov, propietario del mayorista de mariscos TwoXSea, le dijo al Chronicle que su edificio cerca del almacén no estaba dañado, pero le preocupaba que un apagón en el muelle pudiera arruinar el pescado en su congelador.

"No es que alguna vez necesite esto, pero la industria pesquera no lo necesitaba ahora", dijo Belov. “Es surrealista. Obviamente hemos tenido problemas en los últimos meses, con restaurantes (cerrados). ... De todos los problemas en el mundo, este no es grande. Pero es frustrante ".

Los miembros de la tripulación de la Guardia Costera y la policía ayudaron a mantener a otras embarcaciones alejadas del muelle.

Los investigadores de incendios estaban evaluando cualquier daño al muelle y estaban investigando la causa del incendio, dijo Baxter.