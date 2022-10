Se filtran audio de ex ministro italiano Berlusconi donde dice que Putin y él ya son amigos de nuevo

Roma.- Este martes dio a conocer por medio de unos audios filtrados que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, quien está participando en las negociaciones para el futuro nuevo Gobierno, ha confesado que ha retomado su amistad con el presidente ruso, Vladímir Putin, por lo que se supo de estos audios.

"Los ministros rusos han dicho que estamos en guerra contra ellos porque proporcionamos armas y financiación a Ucrania. Personalmente no puedo expresar mi opinión porque si se cuenta a la prensa sería un desastre, pero estoy muy, muy, muy preocupado", se escucha decir al magnate en un acto a puerta cerrada con los parlamentarios de su Forza Italia, en un audio difundido por la agencia "LaPresse".

Y continúa: "Después de mucho, he retomado un poco las relaciones con el presidente Putin, que por mi cumpleaños (el 29 de septiembre) me ha mandado 20 botellas de vodka y una carta amabilísima. Le he respondido con botellas de (vino) Lambrusco y una carta igualmente gentil".

¿Verdaderos amigos?

Algo que también confesó Berlusconi es que el presidente ruso lo consideró como “el primero de sus cinco verdaderos amigos”.

Pero todo fue falso

Pero todo ha sido desmentido por su formación, ya que esta declaración que dio Berlusconi alegando que esto se trata de “una vieja historia contada a sus parlamentarios sobre un episodio de hace muchos años".

Este político conservador de 86 años, se encuentra participando actualmente en las negociaciones para la formación del próximo Gobierno, junto con sus socios de coalición, los ultraderechistas Matteo Salvini y Giorgia Meloni, quienes son las últimas ganadoras de las elecciones del 25 de septiembre.

Admirador de Putin

Salvini es desde hace años un admirador de Putin, y Berlusconi se considera sencillamente su amigo, mientras que Meloni, probablemente la próxima primera ministra, ha manifestado su decisión de seguir apoyando a la resistencia ucraniana.

Berlusconi ha opinado en varias ocasiones desde que el régimen ruso invade Ucrania, el pasado 24 de febrero, suscitando polémica.

El pasado 23 de septiembre, a dos días de las elecciones generales, tuvo que matizar su posición sobre la guerra asegurando que es "injustificable e inaceptable", después de sostener que Putin inició el conflicto empujado por sus ministros y su partido.

Terminó reconociendo su decepción

Tras la invasión, tuvo que pasar un mes y medio para que, el 9 de abril, Berlusconi reconociera "profunda decepción" con su viejo amigo ruso por la invasión de Ucrania.

"No puedo y no quiero esconder que estoy profundamente decepcionado y dolido por el comportamiento de Vladímir Putin, que ha asumido una gravísima responsabilidad ante el mundo entero. Estamos ante una agresión sin precedente de un país neutral que lucha por su libertad", declaró en un acto.

