Se cumple hoy un año de detectar el primer caso de Covid-19 en China: The Guardian

MÉXICO.- Hoy se cumple un año desde que se detectó el primer caso de Covid-19 en el mundo, semanas antes de que el gobierno chino anunciara la aparición del nuevo virus.

El informe publicado en el South China Morning Post, reveló que autoridades chinas identificaron al menos a 266 personas contagiadas durante el año pasado y estuvieron bajo vigilancia médica.

El primer caso se detectó el 17 de noviembre, pero no fue anunciado sino hasta semanas posteriores; el gobierno chino fue criticado pos sus intentos de encubrir el brote las primeras semanas, según lo publicado por The Guardian.

También fueron criticados por las represiones de las que fueron parte los médicos que intentaron advertir a sus colegas sobre un nuevo virus similar al Sars, que surgió en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei.

El primero en contagiarse de Covid-19, podría ser un hombre de 55 años de edad, de la provincia de Hubei, según datos obtenidos por The Post, que no pudieron verificarse por The Guardian.

Durante aproximadamente un mes después del 17 de noviembre, se informaron de uno a cinco casos nuevos diariamente, y para el 20 de diciembre ya se tenían confirmados 60 contagios.

El profesor emérito del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Washington, Jonathan Mayer dijo que era posible que hubiera casos a mediados de noviembre.

Según lo publicado por The Guardian, el profesor dijo que las posibilidad son que: Los casos no se detectaron en ese momento; que se detectaron pero no se reconocieron como nueva enfermedad o que se detectaron y reconocieron, pero lo evitaron en los informes.

“Sabemos que hay informes de supresión temprana de informes de casos, y los denunciantes fueron tratados con bastante severidad. Pero para ser justos, los signos y síntomas de Covid-19 no son específicos e incluso ahora, sin pruebas de confirmación, es fácil confundir esto con otra enfermedad”, declaró.

Jonathan Mayer agregó que es muy improbable que alguna vez se identificara al paciente cero.