"Se baja sus calzoncitos y se empieza a tocar", padres denuncian abuso sexual en kínder

ARGENTINA.- Padres de familia de un colegio religioso de Morón, Argentina, acudieron este viernes al plantel debido a una denuncia de abuso sexual por parte de una maestra.

Según publicó Crónica, el año pasado hubo un rumor de abuso sexual en colegio religioso María Auxiliadora de Morón, situado en la calle 25 de Mayo 472, por lo que una mujer decidió preguntarle a su hija cómo se portaba su profesora.

Mi mujer me despierta llorando y me dice te tengo que contar algo: ‘Mira a la nena y pregúntale cómo le hacía jugar la seño'. Mi hija me dijo que le hacía cosquillas en varias formas. En un momento se baja sus calzoncitos y se empieza a tocar las partes íntimas con las manos y decía que la señora la tocaba así. Tiene 3 años. Nunca en mi vida pensé que me iba a pasar algo así”, relató un padre entre lágrimas.