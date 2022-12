Sam Bankman-Fried: el fundador de FTX sale en libertad condicional con una fianza de US$250 millones

El fundador del mercado de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, salió en libertad bajo fianza y permanecerá en arresto domiciliario mientras espera el juicio en EE.UU. por la presunta estafa millonaria que cometió a través de su compañía, que se declaró en bancarrota hace unas semanas.

Un juez estadounidense dictaminó que el ex multimillonario de 30 años puede permanecer bajo arresto domiciliario con sus padres, que pusieron su casa de California como garantía de la fianza de US$250 millones de dólares establecida por el magistrado.

En la audiencia Bankman-Fried no admitió ni negó su culpabilidad.

Poco antes de su arresto en Bahamas el 12 de diciembre, el emprendedor declaró a la BBC: "No cometí fraude a sabiendas. No creo que cometera fraude. No quería que nada de esto sucediera. Ciertamente, no era tan competente como pensaba que era".

Dos de los colaboradores más cercanos de Bankman-Fried se declararon culpables de fraude el miércoles y están ayudando con la investigación.

Reuters Sam Bankman-Fried fue detenido en Bahamas.

Múltiples cargos

Los fiscales federales en Nueva York acusaron a Bankman-Fried de usar ilegalmente los depósitos de los clientes de FTX para financiar su otra firma de criptomonedas, Alameda Research, comprar propiedades y gastar millones de dólares en donaciones políticas.

En una conferencia de prensa la semana pasada, describieron lo sucedido con FTX como "uno de los mayores fraudes financieros en la historia de los Estados Unidos" y anunciaron ocho cargos penales que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas. Los reguladores financieros también han presentado cargos civiles.

Bankman-Fried pasó nueve días en prisión en Bahamas sopesando sus opciones antes de decidir que no apelaría su extradición a EE.UU., lo que podría haber provocado una larga batalla legal.

En la audiencia judicial del jueves en Nueva York, el fiscal federal adjunto Nick Roos dijo que no se opondría a la liberación de Bankman-Fried bajo fianza pese al "fraude de proporciones épicas", señalando su decisión de regresar voluntariamente a EE.UU.

Bankman-Fried debe entregar su pasaporte y someterse a un control de ubicación y detención en la casa de sus padres en California. También accedió a un tratamiento regular de salud mental. Sus padres firmarán conjuntamente la fianza de US$250 millones, dijo el abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen.

El "rey" caído en desgracia

Getty Images

FTX se declaró en bancarrota en noviembre, dejando a miles de sus clientes sin la posibilidad de retirar sus inversiones.

En su mejor momento, Bankman-Fried fue visto como una versión joven del legendario inversionista estadounidense Warren Buffet.

Hasta fines de octubre tenía un patrimonio neto estimado en más de US$15.000 millones.

Bankman-Fried renunció como director general de FTX el 11 de noviembre.

Según documentos judiciales presentados a principios de este mes, FTX actualmente les debe a sus 50 mayores acreedores casi US$3.100 millones.

