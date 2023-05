Saldo de al menos 6 muertos en incendio de albergue en Nueva Zelanda

Un incendio arrasó un albergue en la capital de Nueva Zelanda durante la noche, matando al menos a seis personas y obligando a otras a huir del edificio de cuatro pisos en pijama en lo que un jefe de bomberos calificó el martes como su “peor pesadilla”.

Se encontraron seis cuerpos, pero aún no se habían registrado todas las áreas del edificio porque el techo del último piso se había derrumbado, arrastrando escombros y haciendo que el área fuera insegura, dijo Bruce Stubbs, el controlador de incidentes de Fire and Emergency New Zealand.

Las autoridades dijeron que 52 personas habían logrado salir con vida del edificio, pero aún estaban tratando de dar cuenta de los demás.

El residente de Loafers Lodge, Tala Sili, dijo al medio de comunicación RNZ que vio humo saliendo por debajo de su puerta y la abrió para encontrar que el pasillo estaba completamente oscuro.

Te puede interesar: Incendio provocado en iglesia de Irapuato deja objetos religiosos en cenizas.

Estaba en el último piso y no podía pasar por el pasillo porque había demasiado humo, así que salté por la ventana”, dijo Sili.

“Fue aterrador, realmente aterrador, pero sabía que tenía que saltar por la ventana o simplemente quemarme dentro del edificio”, dijo Sili a RNZ. Dijo que los paramédicos lo rescataron del techo y lo trataron por un esguince de tobillo.

The Loafers Lodge ofreció habitaciones básicas y asequibles con salones compartidos, cocinas y lavandería para personas de una amplia gama de edades. Algunos fueron colocados allí por agencias gubernamentales y se los consideró vulnerables porque tenían pocos recursos o redes de apoyo.

El albergue tiene 92 habitaciones y cuenta con vallas publicitarias en un lado. Manchas de humo oscuro se extendían por las paredes exteriores del último piso del edificio en un área industrial cerca del Hospital Regional de Wellington.