Sacerdote presume artículos Louis Vouitton y Gucci; pide disculpas

RUSIA.- Un sacerdote ruso se disculpó y eliminó sus redes sociales luego de que presumiera bolsas, calzado y maletas de las marcas Louis Vouitton y Gucci.



Según publicó el Diario de Nueva York, Viacheslav Baskákov, de la ciudad de Tver, utilizaba sus redes sociales para presumir su estilo de vida y sus artículos de marcas exclusivas.



Un usuario compartió las fotografías del clérigo para evidenciarlo y las imágenes se hicieron viral.

Después de que las fotos se difundieran, el sacerdote eliminó su perfil de Instagram y limitó el acceso a sus otras cuentas de redes sociales.



El padre escribió una carta para un portal ruso en donde se disculpa y expresaba su remordimiento. Aclaró que los artículos no le pertenecían y las usó solo para tomarles fotos.



Sí, esas son fotos mías, sacadas hace un año o un poco más. Pero no todas las cosas me pertenecen, la mayoría –especialmente las chanclas y la maleta grande– son fotos que hice dentro de una tienda. Ningún sacerdote puede permitirse comprarlas. Y no hay necesidad", escribió.