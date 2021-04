SAG 2021: estos son los premiados en la ceremonia del Sindicato de Actores de Hollywood

PA Media Carey Mulligan y Emma Corrin cuentan con sendas nominaciones en categorías de interpretación. La 27ª edición de los premios SAG que concede el Sindicato de Actores de Hollywood este domingo es una adaptación en tiempos de pandemia: las 13 estatuillas se entregan únicamente de modo virtual y en una ceremonia más breve y pregrabada. Los largometrajes Da 5 Bloods, Ma Rainey's Black Bottom,Minariy The Trial of the Chicago 7 encabezan las nominaciones con tres para cada uno.

Las series The Crown y Schitt's Creek dominan en las categorías televisivas con cinco nominaciones cada una.

La ceremonia, que este año no tiene anfitrión, celebra el trabajo de los actores en cine y televisión.

Los ganadores fueron anunciados previamente en la semana, pero el listado se hace público este domingo.

El fallecido actor Chadwick Boseman está nominado en dos categorías, la de protagonista por su papel en Ma Rainey's Black Bottomy por su rol secundario en Da 5 Bloods.

Alrededor de 120.000 miembros del sindicato están habilitados para votar en estos premios, según la revista Variety.

Los ganadores

Categorías de televisión

Mejor actor de drama: Mark Ruffalo - I Know This Much is True

Mejor actriz en una película para televisión o serie limitada: Anya Taylor-Joy - The Queen's Gambit

Getty Images Mark Ruffalo fue reconocido en los Globos de Oro y en los SAG por su rol en "I Know This Much is True".

Mejor actor de comedia: Jason Sudeikis - Ted Lasso

Mejor actriz de comedia: Catherine O'Hara - Schitt's Creek

Mejor elenco en una comedia: Schitt's Creek

