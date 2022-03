Rusia y Ucrania: acusan a las fuerzas rusas de secuestrar a dos alcaldes en tres días

Dmytro Kuleba El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que Yevhen Matveyev (en la foto) fue secuestrado por "criminales de guerra rusos".

Autoridades ucranianas han denunciado el secuestro de dos alcaldes por parte de las fuerzas rusas en dos de las localidades que han tomado.

Yevhen Matveyev fue retenido en la localidad sureña de Dniprorudne, según un mensaje publicado este domingo en Twitter por el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en el que acusó a Rusia de tácticas "terroristas".

Mientras tanto, se ha reportado que Rusia nombró a una nueva alcaldesa en Melitopol, después de supuestamente haber secuestrado al alcalde de la ciudad portuaria.

El presidente de Ucrania también acusó a Rusia de intentar crear "pseudorepúblicas" para desintegrar a su país.

"Nueva realidad"

En su primera presentación en público, la recién instalada alcaldesa de Melitopol, Galina Danilchenko, instó a los residentes a no participar en "acciones extremistas" y declaró que su principal tarea sería la construcción de "mecanismos básicos bajo una nueva realidad".

Cientos de personas tomaron parte en una protesta frente al ayuntamiento el sábado para exigir la liberación del depuesto alcalde Ivan Fedorov, que se había rehusado a cooperar con las tropas rusas desde que se tomaron la ciudad al tercer día de la invasión.

In Melitopol, defiant residents gathered near occupied district administration demanding that Russians release the kidnapped Melitopol mayor Ivan Fedorov - video by Odessa reg governor Maksym Marchenko pic.twitter.com/nCrE6OtQd0 ? Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) March 12, 2022

Fedorov fue visto por última vez siendo llevado a la fuerza del centro de crisis de la ciudad el viernes, con una capucha sobre la cabeza por varios hombres armados.

Funcionarios ucranianos compartieron un video del incidente y dijeron que los hombres armados eran soldados rusos.

"No estamos cooperando con los rusos en nada", manifestó Fedorov a la BBC a principios de esta semana. "Ellos no han tratado de ayudarnos, ellos no pueden ayudarnos, y nosotros no queremos su ayuda".

Las autoridades rusas no han realizado comentarios acerca de su desaparición, pero se reportó que la oficina de la fiscalía de Luhansk, la región separatista prorrusa en el este de Ucrania, lo acusó de "actividades terroristas".

Reuters/handout Imagen de circuito cerrado de TV que supuestamente muestra al alcalde siendo llevado a la fuerza.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha exigido la liberación inmediata de Fedorov y solicitó a los líderes de Israel, Alemania y Francia a que presionen a Rusia para que lo liberen.

En su más reciente alocución por video, el sábado en la noche, Zelenzky afirmó que Rusia crearía "pseudorepúblicas" en Ucrania.

Elogió a aquellos que se rehusaban a colaborar en la región de Jersón, también controlada por los rusos.

El consejo municipal allí había adoptado con anterioridad una resolución reafirmando que "ha sido, es y seguirá siendo una parte inalienable del Estado unido de Ucrania", en respuesta a lo que dijo era un plan ruso de convocar un referendo para la creación de una "república popular".

Zelensky advirtió a "ciertas personas" de que enfrentarían consecuencias severas en caso de cualquier colaboración, en una aparente referencia a Danilchenko.

