Rusia usa drones kamikaze por segundo día consecutivo en ataque a Ucrania

KIEV, Ucrania.- Las fuerzas rusas atacaron nuevamente con drones kamikaze iraníes Shahed la región de Jmelnitski, en el oeste de Ucrania, esta madrugada, informó Sergí Tiurin, representante de la Administración Militar de la provincia, a través de la red social Telegram.

Es el segundo día consecutivo de este tipo de ataques, pues Rusia ya había atacado con estos aparatos no tripulados la madrugada del domingo. No obstante, Tiurin indicó que las defensas aéreas ucranianas se activaron en ambas ocasiones y que no se reportaron daños materiales ni heridos como resultado de estos ataques.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, el Ejército ruso lanzó el domingo contra territorio de Ucrania un total de 13 drones kamikaze Shahed. Todos ellos fueron derribados por sus defensas antiaéreas.

Jmelnitski en la mira desde el inicio

Desde el comienzo de la guerra Rusia ha atacado repetidamente la región de Jmelnitski, situada en la parte occidental de Ucrania y lejos del frente, para golpear objetivos de la Fuerza Aérea ucraniana en esta región, que alberga la base aérea de Starokostiantiniv.

Fragmentos de dron dañan puerto en Odesa

Por su parte, en Odesa, el ataque de Rusia con nueve drones que también fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas, causó daños cuando los fragmentos de uno de ellos cayeron sobre el techo de un almacén en uno de los puertos.

“En el lugar se produjo un incendio que ha sido apagado por nuestros bomberos”, explicó en su cuenta de Telegram Oleg Kiper, jefe de la Administración Militar de este óblast del sur de Ucrania, donde se concentran los principales puertos del país. Kiper añadió que este ataque tampoco provocó heridos.

Desde mediados de julio, cuando anunció su salida del acuerdo por el que permitía la exportación de grano desde tres puertos de Odesa, Rusia ataca todas las semanas infraestructuras portuarias o agrícolas ucranianas.