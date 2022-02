Rusia no comenzó la guerra sino Ucrania, considera académica soviética en México

GUADALAJARA.- Rusia no comenzó la guerra sino Ucrania, resaltó una académica ruso-ucraniana asentada en México.

Valentina Davydova Belitskaya es académica de la Universidad de Guadalajara y llegó a México hace 32 años proveniente de lo que fue la Unión Soviética, su madre es ucraniana y su padre ruso, y considera que la actual guerra entre ambos países no hubiera ocurrido si en Ucrania hubiera mayor conocimiento de la historia compartida por ambos pueblos.

Contrario a la información que predomina en los medios occidentales, Davydova –doctor en Ciencias de Física Atmosférica– señala que esta guerra no la inició Rusia, sino Ucrania, al atacar territorio ruso hace aproximadamente cinco días.

La académica recuerda que desde hace 30 años, tras la ruptura de la Unión Soviética, en Ucrania se alentó una "cultura rusofóbica" que provoca que las personas de menos de 35 años vean a Rusia como el enemigo público número uno, pues no conocen la historia de su país, de cómo se formó y el profundo vínculo cultural, económico y de colaboración que había entre ambos países.

Afirma que esta situación generó acciones genocidas del gobierno de Ucrania, que promovió la persecución y asesinato de personas rusas establecidas en ese país, situación que en 2014 llevó a las regiones de Donetsk y Lugansk (en la frontera con Rusia) a solicitar formalmente su separación de Ucrania.

Fue cuando Rusia reconoció a ambas regiones como repúblicas independientes, mientras que Ucrania nunca lo hizo, a pesar de que el actual gobierno se había comprometido a resolver el conflicto: "la guerra no fue iniciada por Rusia, que esperó durante 8 años a que se resolviera el conflicto y ahora respondió al genocidio y a las solicitudes de dos repúblicas independientes".

Davidova considera que esta guerra también es una "guerra informativa", pues predominan las versiones que se generan desde países como Estados Unidos e Inglaterra, que además están presionando para imponer sanciones económicas a Rusia y sus gobernantes.

Dice que, precisamente, el conflicto nacionalista en Ucrania ha sido motivado y pagado en gran medida por estos dos países y ahora con la guerra buscan debilitar la economía rusa, generando también conflictos internos en ese país, y de paso debilitar también la economía de la Unión Europea.

Conozco un montón de gente de Ucrania y de Rusia que incluso hasta empezaron a pelearse entre sí, aquí en México, y yo pienso que lo más importante el día de hoy ese es unirnos, apoyarse entre todos; nosotros no somos agresores, Rusia tiene una experiencia de cuatro guerras que peleó el siglo pasado, nosotros no queremos guerra, estamos hartos de guerra, pero exactamente para no permitirla, vamos a fortalecer nuestro armamento y nuestras fronteras y sobre todo a formar a la gente una vez más ante la falta de esa educación patriótica y el conocimiento de la historia y de las tradiciones", indica.