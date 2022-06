Rusia: Por una protestar contra la guerra, policía rusa captura mujeres y las somete a tratos humillantes y degradantes; ellas han emprendido acciones legales

Rusia.- La policía detuvo a 20 mujeres bajo sospecha por protestar en contra de la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania. Las autoridades rusas obligaron a las mujeres a desnudarse y ponerse en cuclillas cinco veces "frente a las cámaras policiales", afirmó el grupo.

Las 'sospechosas' de 18 a 27 años fueron detenidas en o cerca de un mitin en la ciudad de Nizhny Novgorod y sometidas a un trato 'humillantes y degradantes', dice su abogada.

el centro de detención de Nizhny Novgorod donde fueron colocadas las jóvenes

Las mujeres policías les ordenaron desnudarse, pero en algunos casos las puertas de las celdas se mantuvieron abiertas mientras pasaban agentes masculinos. En todos los casos, las cámaras de las celdas provistas de videograbadoras espiaron el presunto abuso.

Por su parte, los hombres detenidos junto a ellas no fueron sujetos a las órdenes de desnudarse y ponerse en cuclillas.

Me indigna que cada una de ellas haya sido registrada de manera humillante en el centro de detención, violando nuestra legislación, expresó la abogada Olimpiada Usanova, quien acudirá a los tribunales en nombre de las mujeres para impugnar el trato recibido.

Las mujeres fueron registradas desnudas y acuclilladas cinco veces en presencia de un oficial del centro de detención.

"Una segunda búsqueda humillante se llevó a cabo varias horas después en las celdas y las mujeres fueron obligadas a levantarse las camisas, quitarse las bragas y mostrar sus senos en el área de vigilancia con cámaras.



"Me preocupa que las mujeres policías no cerraran las puertas mientras examinaban a algunas mujeres, y que los policías masculinos acechaban allí".

Ella cree que los oficiales varones también vieron imágenes de los registros al desnudo y las ocupaciones en cuclillas en las imágenes de la cámara de la celda.

"A los hombres detenidos solo les daban palmaditas en la frente y en la espalda, eso es todo", dijo. "Las jóvenes fueron obligadas a desnudarse y agacharse. Y al día siguiente, las obligaron a desvestirse de nuevo, sacándoles los sostenes."

"Esto es a pesar del hecho de que cada celda tiene cámaras de seguridad. Esta es una violación grave" sentenció Olimpiada Usanova.

El escándalo en la ciudad que se encuentra a 250 millas al este de Moscú fue en marzo, pero recién ahora ha salido a la luz cuando las mujeres emprendieron acciones legales contra el presunto trato, destacó un informe de Lydia Kuzmenko en medios nacionales.

La estudiante Ekaterina Devyatkina, de 18 años, es una de las varias víctimas que aceptaron mostrar sus identidades antes de intentar impugnar el trato recibido en la corte. Afirmó estar escuchando a un músico cerca de la manifestación cuando la empujaron a una celda sobre ruedas y la detuvieron.

"Nos registraron muy lentamente, con arrogancia y con burla", dijo. "Un policía en algún rincón me ordenó desnudarme. Me pareció extraño de inmediato. Primero me desnudé hasta quedarme en ropa interior, pero el oficial exigió que me desvistiera más. Le respondí que estaba en mi periodo. La mujer policía respondió: "Bueno, soy mujer, entiendo todo. Desvístete y ponte en cuclillas".

"Tuve que hacer cinco sentadillas. Me senté, luego me vestí. Me dieron ropa de cama y me enviaron a la celda con las otras chicas. Las condiciones en la celda misma eran terribles. No había papel higiénico, ni papelera. El olor era terrible, todo el mundo estaba constantemente enfermo.



Otras mujeres que se identificaron (todas multadas por protestar contra la guerra de Putin) fueron Zemfira Suleimanova, de 25 años, Taisiya Kudelkina, de 24, Natalya Nevar, de 30 e Irina M, de 26. Una mujer, Yevgeniya, de 22 años, contó cómo estaba en la comisaría de Sormovsky y se dirigieron hacia ella como 'conejito' y 'gatito' antes de ordenarle que se desnudara.