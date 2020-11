“Rommies” corren a joven del departamento al dar positivo a Covid-19

ESPAÑA.- Las compañeras de Elena Cañizares al enterarse que dio positivo a Covid-19 le pidieron que se fuera del departamento que rentan juntas.

La joven al ver la postura que tomaron sus “rommies”, decidió hacer pública su historia a través de su cuenta de Twitter, donde recibió el apoyo de los internautas.

No tengo la necesidad de estar conviviendo con un Covid, para eso tienes tu casa, le dijo una de las ‘amigas’ de nombre Rocío Piso, en un audio de WhatsApp.

Las otras estudiantes que comparten el departamento con Elena Cañizares, también se le pidieron que se vaya a casa de sus padres con el siguiente mensaje: “Tienes coche, te coges tus cosas y te vas a tu casa no propagas nada, infectas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas todo el piso”.

La joven española les explicó que no podía ir a la casa de sus padres a pasar la cuarentena porque ambos tienen más de 60 años y padecen enfermedades crónicas.

Sin embargo, su compañera Rocío le dijo: “El piso es nuestro también. Tu casa es tuya. Eres su hija. Su responsabilidad. No la nuestra”.

Elena les recuerda que por recomendación de las autoridades sanitarias no debe viajar y les promete que implementará estrictas medidas sanitarias, sin obtener éxito.

“Tenemos nuestra vida, no tenemos por qué estar en esas condiciones. Para eso tienes tu casa. Tú te quieres quedar ahí a costa de que otras tres personas se tengan que joder y no puedan ir al piso a hacer su vida normal. Tenemos universidad y gimnasio y tú no piensas en eso”, externó otra de las “rommies”, mientras el resto la tacha de egoísta por no pensar en ellas.

La joven abandonó a su grupo de ‘amigas’, pero recibió el apoyo de miles de personas en redes sociales, a tal grado que se volvió “Trending Topic” en España.