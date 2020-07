Roger Stone, ¿amistad con Trump lo libra de prisión?

WASHINGTON, D.C.- El presidente Donald Trump ha conmutado la sentencia de su antiguo confidente político Roger Stone, interviniendo de manera extraordinaria en un caso criminal que fue central en la investigación de Rusia y que se refería a la propia conducta del presidente.

La medida se produjo el sábado, pocos días antes de que Stone comenzara a cumplir una condena de 40 meses de prisión por mentirle al Congreso, testigo de la manipulación y obstrucción de la investigación de la Cámara sobre si la campaña de Trump coludió con Rusia para ganar las elecciones de 2016.

La acción, que Trump había presagiado en los últimos días, subraya la rabia persistente del presidente por la investigación del abogado especial Robert Mueller y es parte de un esfuerzo continuo por parte del presidente y su administración para reescribir la narrativa de una investigación que ha ocultado a la Casa Blanca del comienzo. Los demócratas, ya alarmados por el rechazo anterior del caso por parte del Departamento de Justicia contra el primer asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, denunciaron al presidente por socavar aún más el estado de derecho.

Stone, de 67 años, tenía previsto presentarse en prisión el martes después de que un tribunal federal de apelaciones rechazara su intento de posponer su fecha de entrega. Pero le dijo a The Associated Press que Trump lo llamó el viernes por la noche para decirle que estaba fuera de peligro.

"El presidente me dijo que había decidido, en un acto de clemencia, emitir una conmutación completa de mi sentencia, y me instó a seguir enérgicamente mi apelación y mi reivindicación", dijo Stone por teléfono desde Fort Lauderdale, Florida, donde él estaba celebrando con amigos. Dijo que tenía que cambiarse de habitación porque había "demasiada gente abriendo botellas de champán aquí".

Aunque una conmutación no anula las condenas por delitos graves de Stone, como resultado lo protege de cumplir la pena de prisión.

La medida marca otra intervención extraordinaria de Trump en el sistema de justicia de la nación y subraya nuevamente su disposición a ignorar las normas y estándares que han gobernado la conducta presidencial durante décadas. Mientras Trump observa una pandemia de coronavirus que ha empeorado sus posibilidades de reelección, ha estado más dispuesto que nunca a probar los límites de su poder.

Los demócratas denunciaron la acción de Trump. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, lo calificó de "ofensivo para el estado de derecho y los principios de justicia". El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, preguntó: "¿Hay algún poder que Trump no abusará?"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado, calificó a Stone de "víctima del engaño de Rusia de que la izquierda y sus aliados en los medios de comunicación", y declaró: "¡Roger Stone ahora es un hombre libre!"

Stone había sido abierto sobre su deseo de perdón o conmutación, solicitando la ayuda del presidente con una campaña de televisión y redes sociales que duró meses y buscando posponer su fecha de rendición meses después de obtener una breve extensión del juez, en parte citando el coronavirus. .

Trump, quien había dejado claro en los últimos días que se estaba acercando cada vez más a la actuación, se había insertado públicamente en repetidas ocasiones en el caso de Stone, incluso justo antes de la sentencia de Stone.

Eso le valió una reprimenda pública de su propio fiscal general, William Barr, quien dijo que los comentarios del presidente "hacían que fuera imposible" para él hacer su trabajo. Barr estaba tan enojado que le dijo a la gente que estaba considerando renunciar por el asunto.

"Con esta conmutación, Trump deja en claro que hay dos sistemas de justicia en Estados Unidos: uno para sus amigos criminales y otro para todos los demás", dijo Schiff. "Donald Trump, Bill Barr y todos aquellos que les permiten plantear las amenazas más graves al estado de derecho".

Stone, un personaje político más grande que la vida que abrazó su reputación como un tramposo sucio, fue el sexto asistente o asesor de Trump que fue condenado por los cargos presentados durante la investigación de Mueller.

Amigo de Trump y asesor informal de mucho tiempo, Stone se jactó durante la campaña de que estuvo en contacto con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a través de un intermediario de confianza e insinuó el conocimiento interno de los planes de WikiLeaks para lanzar más de 19,000 correos electrónicos pirateados de los servidores del National Democrat Comité.

Pero Stone negó haber actuado mal y constantemente criticó el caso en su contra por motivarlo políticamente. No tomó la posición durante su juicio, no habló en su sentencia. Sus abogados no llamaron a ningún testigo en su defensa.

Los fiscales originalmente habían recomendado que Stone cumpliera entre siete y nueve años de prisión. Pero en un movimiento muy inusual, Barr revirtió esa decisión después de un tuit de Trump y recomendó un castigo más indulgente, lo que provocó una mini revuelta dentro del Departamento de Justicia, con todo el equipo de la fiscalía renunciando al caso.

Los funcionarios del departamento han negado con vehemencia que Barr haya respondido a las críticas de Trump y han insistido en que no hubo contacto con la Casa Blanca sobre la decisión. Barr también ha señalado que el juez, al imponer una sentencia de 40 meses, había acordado con él que la recomendación original de la sentencia era excesiva.

Barr dijo que la acusación estaba justificada y que el Departamento de Justicia no apoyó el esfuerzo más reciente de Stone para posponer su fecha de rendición. Aunque el Departamento de Justicia expresó su preocupación por el manejo del caso de Flynn, incluidas las irregularidades de su entrevista con el FBI, los fiscales no señalaron problemas o problemas similares con el procesamiento de Stone.

Aun así, la conmutación seguramente contribuirá a un retrato de un presidente decidido a borrar el impacto de la investigación de Rusia e intervenir en nombre de los aliados.

La conmutación fue el último ejemplo de que Trump utilizó su poder de clemencia ilimitado para perdonar a hombres poderosos que él cree que han sido maltratados por el sistema de justicia.

Trump realizó una juerga de clemencia en febrero, conmutando la sentencia de prisión de 14 años del ex gobernador de Illinois Rod Blagojevich, demócrata, y perdonó al ex comisionado de policía de la ciudad de Nueva York Bernie Kerik, el financiero Michael Milken y varios otros.

Trump también ha ofrecido clemencia a otros aliados políticos, incluido el sheriff del condado de Maricopa Joe Arpaio, que estaba esperando la sentencia en ese momento, el comentarista conservador Dinesh D'Souza, que había sido condenado por violaciones de financiamiento de campañas, y Conrad Black, un editor de un periódico condenado por fraude que había escrito un libro halagador sobre el presidente.

Sin embargo, Trump ha pasado mucho más tiempo anunciando su decisión de conmutar la sentencia de Alice Marie Johnson, que cumplía cadena perpetua por delitos de drogas no violentos y que llamó la atención de Trump después de que la estrella de la realidad Kim Kardashian West asumiera su causa. Su historia apareció en un anuncio del Super Bowl de la campaña de Trump.

Stone le dijo a AP que expresó su gratitud a Trump en la llamada telefónica.

"Sabes, él tiene un gran sentido de justicia", dijo Stone. "Hemos sido amigos por muchos, muchos años, y él entiende que fui atacado estrictamente por razones políticas".