Robert Mueller niega información al Congreso

El abogado especial Robert Mueller dijo este miércoles que creía que se le había prohibido constitucionalmente acusar al presidente Donald Trump de un delito, pero enfatizó que su informe no exonera al presidente. Advirtió a los legisladores que han estado negociando su testimonio público de que no iría más allá de su informe en caso de presentarse ante el Congreso.



Los comentarios fueron las primeras declaraciones públicas de Mueller desde su nombramiento como asesor especial hace dos años.



Si hubiéramos tenido la confianza de que el presidente claramente no cometió un delito, lo hubiéramos dicho", dijo Mueller.

"Sin embargo, no determinamos si el presidente cometió un delito".



Trump, quien ha afirmado repetida y falsamente que el informe de Mueller le había quitado la obstrucción de la justicia, modificó esa disputa poco después de las declaraciones del abogado especial. Él tuiteó: “No había pruebas suficientes y, por lo tanto, en nuestro país, una persona es inocente. ¡El caso está cerrado!"



La declaración de Mueller se produjo en medio de las demandas para que testificara en Capitol Hill sobre sus hallazgos y la tensión con el fiscal general William Barr.



Barr dijo que estaba sorprendido de que Mueller no llegara a una conclusión sobre si el presidente había obstruido penalmente la justicia, aunque Mueller en su informe y nuevamente en su declaración pública de hoy dijo que no tenía otra opción debido a una opinión legal del Departamento de Justicia que dice una sesión el presidente no puede ser procesado

Mueller, por su parte, se quejó en privado a Barr de que creía que una carta de cuatro páginas del fiscal general que resumía sus conclusiones principales no representaba adecuadamente sus conclusiones.